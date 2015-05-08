Ramada Resort Kuşadası & Golf Hotel’de Yoga Festivali

Yoga Academy, 19 Mayıs resmi tatilini hafta sonu ile birleştirmek isteyenlere, 5 yıldızlı Ramada Resort Kuşadası & Golf Hotel’de, Büyük Üstad Akif Manaf’ın yönetimindeki Yoga seansları ve çok uygun fiyatlarıyla hayatınızda unutulmayacak bir tatil alternatifi sunuyor.

Yaşamınızda fark yaratmak için sunulan bu farklı tatil seçeneğiyle, bir yandan Kuşadası’nın gözde otellerinden birinde tatil yaparken diğer yandan Yoga yapmanın yaşamınıza getirdiği sakinliği ve neşeyi, dengeyi ve yaşam sevincini aynı anda deneyimleme şansı bulacaksınız.

Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Akif Manaf tarafından verilecek 6 Çakra seansı ve Yoga antrenörleri tarafından verilecek 13 farklı Yoga seansı ile enerjinizi yükseltip, tüm negatifliklerden arınacaksınız. Festivalden döndüğünüzde bedeninizde, zihninizde ve duygularınızda hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını, daha pozitif bir yaşama yenilenmiş olarak merhaba dediğinizi fark edeceksiniz.

Yoga Academy aynı zamanda festivale ilk defa katılan herkese herhangi bir Yoga Academy merkezinde 4 seanslık Yoga paketi hediye ediyor.

Bu eşsiz festivale katılın hayatınız festival olsun!

Festival programı

3 gece 4 gün, 19 Pratik, 1 Teorik Yoga çalışması

6 Ana Çakra, Biyoenerji, Gevşeme, Meditasyon, Nefes, Zayıflama için Yoga, Güneş Enerjisiyle Bağlantı, Ay Enerjisiyle Bağlantı seansları

Tüm Sorulara Cevaplar – İnteraktif Söyleşi

Yoga Festival Tarihi :

16-19 Mayıs 2015, 3 gece 4 gün.

Dersler:

Çakra seansları ve “söyleşi – Tüm Sorulara Cevaplar” Paramahamsa Yogaçarya Maha Yogi Akif Manaf tarafından verilmektedir.