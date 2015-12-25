Ramada'da unutulmaz yılbaşı

Bu yılbaşı gecesini, sevdikleriniz ve dostlarınızla birlikte, Ramada İstanbul Asia’nın özel lezzetler sunan mutfağıyla ve eğlenceli bir gece vaat eden müzik performansıyla kutlayın.



“Türk Mutfağı’ndan tarifi saklı lezzetler”



Geleneksel Türk ve Osmanlı mutfağını harmanlayıp, yılbaşı gecesini fasıl eşliğinde karşılamak isteyenler unutulmaz bir geceye davetli.Menüde; yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi hindi dolma kestane soslu ve iç pilavlı ızgara sebzeler ile servis ediliyor. Zengin ordovr tabağı, salata çeşitleri, çikolata soslu keşkül, karışık meyve tabağı ve saat 24.00’dan sonra servis edilecek sıcak çorba çeşitleri de geceye lezzet katan ikramlar arasında yer alıyor.



“Yılın en özel akşamında sanat dolu odalarda konaklama keyfi”



Yüksek konfor ve neo modern stilde dizayn edilmiş odalarda konaklayarak eğlence dolu yılbaşı gecesinin tüm yorgunluğundan kurtulabilir ve yeni yılın ilk sabahına brunch keyfi ile merhaba diyebilirsiniz.

Ramada İstanbul Asia Hotel, sevdikleriyle keyif dolu bir yılbaşı akşamı geçirmek isteyen ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor.

Gala yemeği kişi başı 209.00 TL

Yılbaşı gecesi İki kişilik konaklama 249 TL



Program Akışı



20.00 - 21.00 Dj müziği eşliğinde hoşgeldiniz kutlaması ve yemek servisi

21.00 - 22.30 Solist ve piyanistimiz ile özel müzik

22.30 - 23.30 Dj müziği eşliğinde dans

23.30 - 23.40 Sürpriz çekilişimiz (3 çifte özel )

23.30 - 24.30 Solist ve piyanist ile yeni yıla giriş

24.30 - 01.00 Dj eşliğinde slow müzik