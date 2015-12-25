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    HaberlerEtkinlikRamada'da unutulmaz yılbaşı
    25.12.2015 - 15:57 |

    Ramada'da unutulmaz yılbaşı

    Anadolu Yakası’nın seçkin butik otellerinden Ramada İstanbul Asia, yılbaşı için en iyiyi arayanlara eğlencesi bol, bütçeye uygun alternatifler sunuyor.

    Ramada'da unutulmaz yılbaşı

    Bu yılbaşı gecesini, sevdikleriniz ve dostlarınızla birlikte, Ramada İstanbul Asia’nın özel lezzetler sunan mutfağıyla ve eğlenceli bir gece vaat eden müzik performansıyla kutlayın.

    “Türk Mutfağı’ndan tarifi saklı lezzetler”

    Geleneksel Türk ve Osmanlı mutfağını harmanlayıp, yılbaşı gecesini fasıl eşliğinde karşılamak isteyenler unutulmaz bir geceye davetli.Menüde; yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi hindi dolma kestane soslu ve iç pilavlı ızgara sebzeler ile servis ediliyor. Zengin ordovr tabağı, salata çeşitleri, çikolata soslu keşkül, karışık meyve tabağı ve saat 24.00’dan sonra servis edilecek sıcak çorba çeşitleri de geceye lezzet katan ikramlar arasında yer alıyor.

    “Yılın en özel akşamında sanat dolu odalarda konaklama keyfi”

    Yüksek konfor ve neo modern stilde dizayn edilmiş odalarda konaklayarak eğlence dolu yılbaşı gecesinin tüm yorgunluğundan kurtulabilir ve yeni yılın ilk sabahına brunch keyfi ile merhaba diyebilirsiniz.

    Ramada İstanbul Asia Hotel, sevdikleriyle keyif dolu bir yılbaşı akşamı geçirmek isteyen ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor.

    Gala yemeği kişi başı 209.00 TL

    Yılbaşı gecesi İki kişilik konaklama 249 TL

    Program Akışı

    20.00 - 21.00 Dj müziği eşliğinde hoşgeldiniz kutlaması ve yemek servisi

    21.00 - 22.30 Solist ve piyanistimiz ile özel müzik

    22.30 - 23.30 Dj müziği eşliğinde dans

    23.30 - 23.40 Sürpriz çekilişimiz (3 çifte özel )

    23.30 - 24.30 Solist ve piyanist ile yeni yıla giriş

    24.30 - 01.00 Dj eşliğinde slow müzik

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