Rebel Party'ye hazır olun!

Psikolog DJ Cenk Erdem’in gelenekselleşen ve Madonna hayranlarını bir araya getirdiği partilerine 15 Mayıs'ta, a’pera’da yepyeni bir parti daha ekleniyor. Erdem’in, tüm isyankar Madonna hayranlarını en güzel Madonna şarkılarını dinlemeye davet ettiği parti, saat 22.00’den itibaren a’Pera’da. Partiye giriş ücretsiz.



Adres: a’pera



Asmalımescit Mah. Nergis Sok. No:8/1 Beyoğlu



Tel: 0 212 244 45 08

