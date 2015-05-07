07.05.2015 - 11:27 |
Rebel Party'ye hazır olun!
Pop kraliçesi Madonna’nın 42 ülkede itunes 1 numarası olan ve Billboard Listeleri tarihinde 44. kez zirveye oturduğu ilk single “Living For Love” sayesinde yepyeni bir rekora imza attığı “Rebel Heart” albümü ve şarkıları, 15 Mayıs Cuma gecesi, a’pera'da "Rebel Party" ile kutlanıyor.
Psikolog DJ Cenk Erdem’in gelenekselleşen ve Madonna hayranlarını bir araya getirdiği partilerine 15 Mayıs'ta, a’pera’da yepyeni bir parti daha ekleniyor. Erdem’in, tüm isyankar Madonna hayranlarını en güzel Madonna şarkılarını dinlemeye davet ettiği parti, saat 22.00’den itibaren a’Pera’da. Partiye giriş ücretsiz.
Adres: a’pera
Asmalımescit Mah. Nergis Sok. No:8/1 Beyoğlu
Tel: 0 212 244 45 08