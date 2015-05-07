BİST99.838-0,38 EURO6,36-0,51USD5,73-0,71ALTIN277,58-0,64
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Yaşam

    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEtkinlikRebel Party'ye hazır olun!
    07.05.2015 - 11:27 |

    Rebel Party'ye hazır olun!

    Pop kraliçesi Madonna’nın 42 ülkede itunes 1 numarası olan ve Billboard Listeleri tarihinde 44. kez zirveye oturduğu ilk single “Living For Love” sayesinde yepyeni bir rekora imza attığı “Rebel Heart” albümü ve şarkıları, 15 Mayıs Cuma gecesi, a’pera'da "Rebel Party" ile kutlanıyor.

    Rebel Party'ye hazır olun!

    Psikolog DJ Cenk Erdem’in gelenekselleşen ve Madonna hayranlarını bir araya getirdiği partilerine 15 Mayıs'ta, a’pera’da yepyeni bir parti daha ekleniyor. Erdem’in, tüm isyankar Madonna hayranlarını en güzel Madonna şarkılarını dinlemeye davet ettiği parti, saat 22.00’den itibaren a’Pera’da. Partiye giriş ücretsiz.

    Adres: a’pera

    Asmalımescit Mah. Nergis Sok. No:8/1 Beyoğlu

    Tel: 0 212 244 45 08

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi

    Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi

    Son dakika... Adalet Bakanlığı, terörist Ferhat Abdi Şahin için harekete geçti

    Son dakika... Adalet Bakanlığı, terörist Ferhat Abdi Şahin için harekete geçti

    Elâzığ’da feci kaza!

    Elâzığ’da feci kaza!

    Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

    Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

    Sıradaki Haber