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    HaberlerEtkinlikRebetikoral Garajistanbul’da
    09.03.2010 - 17:15 |

    Rebetikoral Garajistanbul’da

    Boğaziçi Mezunlar Korosu ve Rebetistan Topluluğu bir ‘ilk’e imza atıyor

    Rebetikoral Garajistanbul’da

    Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun olan ve 6 yıl önce yolları müzikte kesişmiş eski dostların oluşturduğu Boğaziçi Mezunlar Korosu ile Rebetiko’nun ülkemizde tanınmasına öncülük etmiş müzisyenlerin oluşturduğu bir topluluk olan Rebetistan Topluluğu, Türkiye’de ilk defa koro ile Rebetiko’yu bir araya getiriyor.

    Rebetistan Topluluğu ve Boğaziçi Mezunlar Korusu birleşimiyle oluşturulan “Rebetikoral”, 14 Mart Pazar akşamı sevenleri ve tutkunları günden güne artan bu müziğin İstanbul, Pire, İzmir kökenli örneklerini, Elence ve Türkçe sözlerle, özgün düzenleme ve sazlarıyla, yeni ve zengin bir yaklaşımla seslendirecek.

    “Rebetiko”lar tohumları 19.yy’dan başlayarak Osmanlı İmparatorluğunun çok kültürlü ortamında atılan ve 1923-1925 yılları arasında Ege’nin iki yakasında yaşanarak tarihe “Büyük Mübadele” ya da “Küçük Asya Felaketi” olarak geçen trajik olayın ardından gelişip, serpilen şarkılardır.

    Rebetiko’ların salt müzik tarafından bakıldığında, köklerinin Anadolu’yu ve Yunanistan’ı aşıp, iki komşu kıtanın derinliklerine kadar uzandığı rahatlıkla fark edilir. Daha önce hiç “Rebetiko” dinlememiş olanlara, “...ben bu şarkıyı daha önce duymuştum...” dedirtmesi bundandır.

    Biletler 28.50 TL’dir. Biletix’den ve Garajistanbul girişinde kapıdan temin edilebilir.

    Tarih: 14 Mart 2010 Pazar
    Saat: 21.00
    Yer: Garajistanbul
    Adres: Tomtom Mah. Yeni Çarşı Cad. Kaymakam Reşat Bey Sk. No:11a Galatasaray-Beyoğlu
    Bilgi İçin: Zümrüt Şenhava / Grup 7 İletişim / Tel: 292 13 13 – 0530 391 19 17

    Boğaziçi Mezunları Korosu
    Şef/Vokal: Mahmut Abra
    Koristler: Selmin Saruhan, Nüket Terzioğlu, Güzide Güney, Sema Süvarioğlu, Sergülen Dervişoğlu, Şule Abra, Berrin Görgüç, Leyla Tekbulut, Hande Baybalı, Neriman Ener, Öngün Sanlı, Müfide Pekin, Ender Yüce, İbrahim Çetinbudak, Recep Altay, Murat Dervişoğlu, Nuri Güzveli, Cem Kocadere, Levent Alpay, Hakan Sönmez

    Rebetistan Topluluğu
    Solistler: Fuat Oburoğlu, İvi Dermancı
    Buzuki: Cengiz Onural
    Bağlama, perküsyon: Murat Buket
    Kanun: Serap Çağlayan
    Ud: Sertaç Işık
    Klasik kemençe: Uğur Özcan
    Akustik gitar: Caner Özkan
    Elektrikli bas: Alper Sayın

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