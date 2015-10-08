Prömiyerini 9 Ekim’de İstanbul’da yapacak olan şov, Ekim ayı boyunca Ankara, Eskişehir, İzmir ve Antalya’yı dolaşacak. Modern ile gelenekselin birlikteliğinden doğan rengarenk dansların ve kültürün hikayesini sahneye taşıyacak Red Bull Anadolu Break dans gösterisinin biletleri Biletix’ten satın alınabilir. Ayrıntılı bilgi için: www.RedBull.com/AnadoluBreak

Anadolu dansları ile break dansı sahnede benzersiz bir şovla buluşturacak “Red Bull Anadolu Break”, İstanbul Zorlu Performans Sanatları Merkezi’ndeki prömiyeri için geri sayıma başladı. İstanbul’da 10 Ekim’de yapılacak ilk gösterilerin ardından gösteri 4 şehri kapsayan Anadolu turnesine çıkacak.

Modern ile gelenekselin birlikteliğinden doğan rengarenk dansların ve kültürün hikayesini sahneye taşıyacak “Red Bull Anadolu Break” dans gösterisinin biletleri Biletix’ten satın alınabilir. Red Bull tarafından hayata geçirilen Anadolu Break Belgeseli ile temelleri atılan projede, Anadolu topraklarında asırlardır icra edilen halk oyunlarımız ile dünyada yükselişini sürdüren breakdansın figürleri modern bir koreografide bir araya geliyor.

Flying Steps’in kurucularından Kadir Memiş (Amigo) Projenin Koreografisi’ni üstleniyor. 2014’teki belgesel çekimlerinin hemen ardından yapılan dansçı seçmeleri ile 5 B-Boy, 1 B-Girl, 1 modern dansçı ve 2 geleneksel dansçıdan oluşan sahne ekibi tamamlandı. Aydan Uysal, Bora Günebakan (Boris), Eftal Dirlik, Ferhat Düz (fero), Mehtap Çınar, Miktat Furkan Yılmaz, Ozan Karabağ, Serdar Karaman (Lexx) ve Salih Karagöz dans ekibini oluşturuyor.

Gösterinin müzik direktörlüğünü Berlin’de yaşayan besteci Nevzat Akpınar, müziklerin aranjörlüğünü ise yerli hip hop sahnesinin usta ‘beat-maker’ı Da Poet üstleniyor.

Gösterinin kostümleri ise DB Berdan markasının yaratıcılarından Begüm Berdan’a emanet edildi. Ege Üniversitesi Halk Oyunları Bölümü kostüm arşivi üzerinde yaptıkları incelemelerin ardından tasarımcılar, aldıkları ilhamla geleneksel motiflerin modernize edildiği kostümler hazırladı.

Red Bull Anadolu Break sahne gösterisi, 9 Ekim’de prömiyerini İstanbul’da yaptıktan sonra, 10 Ekim’de İstanbul’da, 11 Ekim’de Ankara’da, 13 Ekim’de Eskişehir’de, 15 Ekim’de İzmir’de, 17 Ekim’de ise Antalya’da izleyicilerle buluşacak.

Red Bull Anadolu Break – Tur Programı

10 Ekim, Cumartesi / İstanbul (İki Gösteri)

Zorlu Performans Sanatları Merkezi, Drama Sahnesi

İlk Gösteri: 15.00

İkinci Gösteri: 21.00

11 Ekim, Pazar / Ankara

MEB Beşevler Şura Salonu

20.00

13 Ekim, Salı / Eskişehir

Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi

20.00

15 Ekim, Perşembe / İzmir

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi

20.00

17 Ekim, Cumartesi / Antalya

Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu

20.00