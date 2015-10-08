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    HaberlerEtkinlikRed Bull Anadolu Break dans
    08.10.2015 - 16:28 |

    Red Bull Anadolu Break dans

    Sokağın ruhundan doğan breakdans ile toprağın gücünü yansıtan Anadolu dansları, Red Bull Anadolu Break dans gösterisi ile aynı sahnede buluşuyor

    Red Bull Anadolu Break dans

    Prömiyerini 9 Ekim’de İstanbul’da yapacak olan şov, Ekim ayı boyunca Ankara, Eskişehir, İzmir ve Antalya’yı dolaşacak. Modern ile gelenekselin birlikteliğinden doğan rengarenk dansların ve kültürün hikayesini sahneye taşıyacak Red Bull Anadolu Break dans gösterisinin biletleri Biletix’ten satın alınabilir. Ayrıntılı bilgi için: www.RedBull.com/AnadoluBreak

    Anadolu dansları ile break dansı sahnede benzersiz bir şovla buluşturacak “Red Bull Anadolu Break”, İstanbul Zorlu Performans Sanatları Merkezi’ndeki prömiyeri için geri sayıma başladı. İstanbul’da 10 Ekim’de yapılacak ilk gösterilerin ardından gösteri 4 şehri kapsayan Anadolu turnesine çıkacak.

    Modern ile gelenekselin birlikteliğinden doğan rengarenk dansların ve kültürün hikayesini sahneye taşıyacak “Red Bull Anadolu Break” dans gösterisinin biletleri Biletix’ten satın alınabilir. Red Bull tarafından hayata geçirilen Anadolu Break Belgeseli ile temelleri atılan projede, Anadolu topraklarında asırlardır icra edilen halk oyunlarımız ile dünyada yükselişini sürdüren breakdansın figürleri modern bir koreografide bir araya geliyor.

    Flying Steps’in kurucularından Kadir Memiş (Amigo) Projenin Koreografisi’ni üstleniyor. 2014’teki belgesel çekimlerinin hemen ardından yapılan dansçı seçmeleri ile 5 B-Boy, 1 B-Girl, 1 modern dansçı ve 2 geleneksel dansçıdan oluşan sahne ekibi tamamlandı. Aydan Uysal, Bora Günebakan (Boris), Eftal Dirlik, Ferhat Düz (fero), Mehtap Çınar, Miktat Furkan Yılmaz, Ozan Karabağ, Serdar Karaman (Lexx) ve Salih Karagöz dans ekibini oluşturuyor.

    Gösterinin müzik direktörlüğünü Berlin’de yaşayan besteci Nevzat Akpınar, müziklerin aranjörlüğünü ise yerli hip hop sahnesinin usta ‘beat-maker’ı Da Poet üstleniyor.

    Gösterinin kostümleri ise DB Berdan markasının yaratıcılarından Begüm Berdan’a emanet edildi. Ege Üniversitesi Halk Oyunları Bölümü kostüm arşivi üzerinde yaptıkları incelemelerin ardından tasarımcılar, aldıkları ilhamla geleneksel motiflerin modernize edildiği kostümler hazırladı.

    Red Bull Anadolu Break sahne gösterisi, 9 Ekim’de prömiyerini İstanbul’da yaptıktan sonra, 10 Ekim’de İstanbul’da, 11 Ekim’de Ankara’da, 13 Ekim’de Eskişehir’de, 15 Ekim’de İzmir’de, 17 Ekim’de ise Antalya’da izleyicilerle buluşacak.

    Red Bull Anadolu Break – Tur Programı

    10 Ekim, Cumartesi / İstanbul (İki Gösteri)

    Zorlu Performans Sanatları Merkezi, Drama Sahnesi

    İlk Gösteri: 15.00

    İkinci Gösteri: 21.00

    11 Ekim, Pazar / Ankara

    MEB Beşevler Şura Salonu

    20.00

    13 Ekim, Salı / Eskişehir

    Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi

    20.00

    15 Ekim, Perşembe / İzmir

    Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi

    20.00

    17 Ekim, Cumartesi / Antalya

    Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu

    20.00

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