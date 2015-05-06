Red Bull Art Around 5-12 Mayıs'ta Karaköy'de

Sanat sergisinin açılış etkinliği 5 Mayıs akşamı Wom’da 19.30’da başlayarak DJ performansları ile gece boyunca devam etti. Bahar aylarında semtin sokaklarını ve çeşitli mekanlarını çağdaş sanatla buluşturmak üzere hayata geçen proje 12 Mayıs’a kadar Karaköy’de gezilebilecek.

Projenin küratörlüğünü İstanbul sanat sahnesinin dikkat çekici isimleri Irmak Arkman ve Ceren Arkman üstlendi. Arkman’ların projedeki hedefi, Karaköy’ü sanatla kucaklamak ve modern hayatın değişiminin ortasındaki semti genç sanatçılarla yeniden yorumlamak. Proje için İstanbul modern metropol hayatının hızlı dönüşümünü en çarpıcı şekilde gösteren Karaköy özel olarak seçildi.

Yeni kafeleri, renkli camekanları, duvarlardaki sokak resimleri, tasarım dükkanları, galerileriyle adeta bir eğlence ve kültür-sanat kasabasına dönüşen Karaköy, çok disiplinli semt sergisi ile yeni bir algı kazanıyor. Bir zamanlar acı çayı içilen Karaköy şimdi espresso yudumlayan insanlarla dolup taşarken, Red Bull Art Around sergisi de semti yeni karşılaşmalara çağırıyor. Proje, başta gençler olmak üzere herkesi şehir hayatına bıkkın değil uyanık ve heyecanlı yaklaşmaya davet ediyor.

Red Bull Art Around Karaköy’ün farklı noktalarında yer alan farklı disiplinlerden çalışmalarla, her gün önünden geçilen alanlarda farklı algılar yaratmak ve gündelik rutinimiz kırmak istiyor. Ozan Türkkan’ın tükenmez bir enerjiyle büyüyen İstanbul ile olan bağlantısından hareketle yaratacağı ve seyircilerin enerjisiyle çalışacak kinetik heykeli; şehrin hassas gözlemcisi Volkan Kızıltunç’un video yerleştirmesi; Türkiye’nin interaktif tasarım ve ses sanatı alanındaki öncü sanatçılardan Selçuk Artut’un etkileşimli enstalasyonu; heykeltıraş Mehmet Ali Uysal’ın esprili bir sanat eleştirisine dayanan yeni neon eseri; günümüzün yaşamsal sorgulamalarını insan ve hayvan üzerinden tuvale yansıtan Ali İbrahim Öcal’ın resimleri; Kadıköy’ün görsel kimliğinin yaratıcılarından Cins’in Karaköy’deki ilk büyük duvar resmi; Furkan Nuka Birgün’ün billboard’larda hayat bulacak çizimleri; sokak sanatının ender kadın isimlerinden Lakormis (Merve Morkoç) ve Ham’ın ortak çalışması olan illüstratif yerleştirme Karaköy’de yer alan eserler arasında.

Wom, Nove, Ops Cafe, Mae Zae Tasarım Mağazası, Fransız Geçidi, Murakıp Sokak, Mumhane Caddesi ve Kemankeş Caddesi’nde görsel ve işitsel enstalasyonlar, neon enstalasyonlar, videolar, resim ve illüstrasyon çalışmaları yer alıyor.