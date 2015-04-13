Nisan ayının ilk haftalarında Yabancı Değiliz grubu ve Selin Damar’ı sahnesinde ağırlayan Hard Rock Cafe Istanbul’da bu hafta sahne Red Sonja’nın olacak.



Red Sonja Hard Rock Sahnesinde!



2011 yılında Serra Hepgül, Tufan Yağmurdereli ve Cem Gürel’in bir araya gelmesi ile oluşan gruba ilerleyen zamanlarda Koray Alarslan ve Ozan Oğuz’un da katılmasıyla Red Sonja bugünkü halini aldı. Türlerini melodik Hard’n’Heavy olarak tanımlayan grup, ününü melodik hard rock, heavy metal ve pop rock tarzındaki parçaların metal coverlarından oluşan geniş repertuarı ile sürdürmeye ve yaymaya devam etti.

Grup üyeleri bunun yanı sıra albüm çalışmalarına da ağırlık vererek, 2015 yılının Ocak ayında ilk albümleri “Nedir Rengin?”i dinleyicilerinin beğenisine sundular. Red Sonja 16 Nisan Perşembe akşamı 22:00’da geniş repertuarları ve albümlerinden sevilen şarkıları ile Hard Rock Cafe Istanbul’da rock severler için sahne alacak.