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    HaberlerEtkinlikRedd, 6 Mayıs'ta Kozyatağı Kültür Merkezi'nde
    28.04.2015 - 11:29 |

    Redd, 6 Mayıs'ta Kozyatağı Kültür Merkezi'nde

    Türkiye’nin en sevilen rock gruplarından Redd, 6 Mayıs'ta Kozyatağı Kültür Merkezi'nde akustik performansını sergiliyor.

    Redd, 6 Mayıs'ta Kozyatağı Kültür Merkezi'nde

    Geniş kitlelere hitap eden ve yaptıkları her işle dikkatleri üstüne çekmeyi başaran Redd, 2005’ten bu yana beş stüdyo albümü, bir soundtrack albüm ve bir konser DVD’si yayımladı.

    Gerek yaptığı müzikle, gerekse duruşuyla büyük beğeni toplayan grup, 2012 yılında çıkarttıkları albümleri "Hayat Kaçık Bir Uykudur" ile başarılı bir işe daha imza atarak dinleyenlerinin gönlünü bir kez daha fethetmeyi başardı.

    Konser: 20.30
    Bilet fiyatı: 50 TL

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