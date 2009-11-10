Redd hikayesini tamamlıyor!

Nisan ayında çıkardıkları dördüncü stüdyo albümleriyle dikkatleri üzerine çekmeye devam eden Redd’in “21” ismini verdikleri karakterin hikâyesi, 21 şarkı ve dört bölümden oluşuyor. “21” isimli karakterin yaşamından önemli kesitleri benzersiz müzikal dili ile anlatan grup, yarattığı karakterin üzerinden dünyayla olan ilişkisini tanımlıyor.

Redd: 21/21 Hikayenin Tamamı

tarih : 27.11.2009 22:30:00

mekan : Ghetto

bilet fiyatlarıTam: 34,00 TL, Öğrenci: 29,00 TL