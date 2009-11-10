BİST99.838-0,38EURO6,36-0,48USD5,74-0,66ALTIN277,58-0,64
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Yaşam

    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEtkinlikRedd hikayesini tamamlıyor!
    10.11.2009 - 12:28 |

    Redd hikayesini tamamlıyor!

    Türk müzik tarihinde yapılmış en özgün konsept albüm olma özelliğini taşıyan “21”i Redd’in güçlü ve kusursuz performansı ile ilk kez baştan sona kesintisiz ve canlı dinlemek istiyorsanız bu konseri sakın kaçırmayın.

    Nisan ayında çıkardıkları dördüncü stüdyo albümleriyle dikkatleri üzerine çekmeye devam eden Redd’in “21” ismini verdikleri karakterin hikâyesi, 21 şarkı ve dört bölümden oluşuyor. “21” isimli karakterin yaşamından önemli kesitleri benzersiz müzikal dili ile anlatan grup, yarattığı karakterin üzerinden dünyayla olan ilişkisini tanımlıyor.

    Redd: 21/21 Hikayenin Tamamı

    tarih : 27.11.2009 22:30:00
    mekan : Ghetto
    bilet fiyatlarıTam: 34,00 TL, Öğrenci: 29,00 TL

      28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
      daha fazla video için
      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi

      Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi

      Son dakika... Adalet Bakanlığı, terörist Ferhat Abdi Şahin için harekete geçti

      Son dakika... Adalet Bakanlığı, terörist Ferhat Abdi Şahin için harekete geçti

      Elâzığ’da feci kaza!

      Elâzığ’da feci kaza!

      Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

      Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

      Sıradaki Haber