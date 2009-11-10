10.11.2009 - 12:28 |
Redd hikayesini tamamlıyor!
Türk müzik tarihinde yapılmış en özgün konsept albüm olma özelliğini taşıyan “21”i Redd’in güçlü ve kusursuz performansı ile ilk kez baştan sona kesintisiz ve canlı dinlemek istiyorsanız bu konseri sakın kaçırmayın.
Nisan ayında çıkardıkları dördüncü stüdyo albümleriyle dikkatleri üzerine çekmeye devam eden Redd’in “21” ismini verdikleri karakterin hikâyesi, 21 şarkı ve dört bölümden oluşuyor. “21” isimli karakterin yaşamından önemli kesitleri benzersiz müzikal dili ile anlatan grup, yarattığı karakterin üzerinden dünyayla olan ilişkisini tanımlıyor.
Redd: 21/21 Hikayenin Tamamı
tarih : 27.11.2009 22:30:00
mekan : Ghetto
bilet fiyatlarıTam: 34,00 TL, Öğrenci: 29,00 TL