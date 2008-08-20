Reggae ve hiphop buluşuyor!

Eklektik müzik severlerin ve reggae takipçilerinin uzun zamandır beklediği Makossa & Megablast dub, reggae, hiphop ağırlıklı yüksek enerjili canlı performanslarıyla müzikseverlere unutulmaz dakikalar yaşatacak.



Makossa & Megablast

Viyana DJ sahnesinin en önemli isimlerinden biri olan Marcus Wagner-Lapierre aka Makossa, Sascha Weisz aka Megablast ile güçlerini birleştirince ortaya Avusturya müzik camiasının en parlak isimlerinden Makossa & Megablast çıkıyor. Müziklerini tanımlamak gerekirse daha çok dub, reggae, hiphop ağırlıklı diyebiliriz. Oldukça eğlenceli canlı performanslarıyla tanınan ve Kruder & Dorfmeister'in plak şirketi G Stone recordings'ten çıkma bu ikili eklektik müzik severlerin ve reggae takipçilerinin uzun zamandır beklediği bir isim. Kruder &Dorfmeister'in G Stone label'ları genellikle belirli bir kalite damgasını beraberinde getirmesiyle bilinir. Makossa & Megablast de ilk albümlerinde bu ateşi canlı tuttuklarını gösteriyorlar. Avusturyalı ikili 13 track'lik bu albümlerinde elektronik notalarla, Afrika vokalleriyle ve perküsyonla güçlendirilmiş zengin ve dubby groove'lar sunuyor. Gerçek bir highlight olan son single'ları Kuluata, Dub etkileşimli dünya groove'ları ve elektronik notaları çok başarılı bir şekilde bir araya getiriyor. Subrinah'nın deadpan rap'i ise bu eşsiz karışımın üstüne hiç zorlanmadan oturuyor. Porque gibi track'ler ise Cleydys Villalon gibi etkileyici vokaller sayesinde bizlere nostaljik ve old-school dub hisler veriyor. Hiç şüphesiz ki Makossa &Megablast prodüksiyon konusunda dahiler. Dumanlı ve spiritüel groove'ları güncel elektro spike'larla karıştırmaları fazlasıyla etkileyici.

OTTO ALAÇATI

A: Alaçatı Beach Resort. Çark Plajı, Liman Mevkii. Alaçatı T: 0232 716 80 08

Bilet fiyati: 30 YTL

Otto Alacati organizasyonlarının biletleri www.biletix.com adresinden ve etkinlik günü Otto Alacati’dan temin edilebilir.