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    HaberlerEtkinlikRenaissance Polat Hotel'de yılbaşı
    14.12.2015 - 16:54 |

    Renaissance Polat Hotel'de yılbaşı

    Renaissance Polat İstanbul Hotel, bu özel gecede bütün misafirlerinin zevklerine hitap ederek, farklı eğlence alternatifleri ile muhteşem bir gece hazırlıyor.

    Renaissance Polat Hotel'de yılbaşı

    Daphne Restaurant & Grill, Marmara Balık Lokantası ve Bar Noblesse’de canlı performanslar eşliğinde yılbaşı programları, zengin “yeni yıl büfeleri” ve 2016 sürprizleri sizleri bekliyor...

    Yeni yılın ilk gününü Renaissance Polat kalitesiyle geçirmek isteyenler ise “Özel Yılbaşı Konaklama Paketi”nden yararlanabilir, 2016’nın ilk sabahına Yeni Yıl Brunch’ı ile merhaba diyebilirler.

    Ayrıca, Polat Patisseri’nin hazırladığı birbirinden şık yılbaşı sepetleri sevdiklerinize hediye etmeniz için seçkin ürünlerle özenle tasarlandı.

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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