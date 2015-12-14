14.12.2015 - 16:54 |
Renaissance Polat Hotel'de yılbaşı
Renaissance Polat İstanbul Hotel, bu özel gecede bütün misafirlerinin zevklerine hitap ederek, farklı eğlence alternatifleri ile muhteşem bir gece hazırlıyor.
Daphne Restaurant & Grill, Marmara Balık Lokantası ve Bar Noblesse’de canlı performanslar eşliğinde yılbaşı programları, zengin “yeni yıl büfeleri” ve 2016 sürprizleri sizleri bekliyor...
Yeni yılın ilk gününü Renaissance Polat kalitesiyle geçirmek isteyenler ise “Özel Yılbaşı Konaklama Paketi”nden yararlanabilir, 2016’nın ilk sabahına Yeni Yıl Brunch’ı ile merhaba diyebilirler.
Ayrıca, Polat Patisseri’nin hazırladığı birbirinden şık yılbaşı sepetleri sevdiklerinize hediye etmeniz için seçkin ürünlerle özenle tasarlandı.