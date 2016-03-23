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    HaberlerEtkinlikRenkli Türkçe partisi Karaköy Andrea'da
    23.03.2016 - 11:07 |

    Renkli Türkçe partisi Karaköy Andrea'da

    Türkçe Pop şarkıları, "Renkli Türkçe" partisi ile Karaköy Andrea'da 24 Mart Perşembe gecesi dansa çağırıyor.

    Renkli Türkçe partisi Karaköy Andrea'da

    Psikolog Dj Cenk Erdem’in, “Psycho Disco” adını verdiği ve ruh halini yükselten disko klasiklerini çaldığı partilerine bundan böyle sadece Türkçe Pop şarkılarla, "Renkli Türkçe" partileri ekleniyor.

    "Unutmak için dans et” sloganıyla 70’ler, 80’ler, 90’lar ve tüm zamanların en çok eğlendiren, duygulandıran dev Türkçe Pop şarkıları, "Renkli Türkçe" partisi ile Karaköy Andrea'da 24 Mart Perşembe gecesi dansa çağırıyor olacak. Partinin başlama saati 21.30. Girişler ücretsiz.

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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