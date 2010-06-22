Richard Galliano konserine davetiye kazanalar belli oldu!

İşte bu konsere çift kişilik davetiye kazanan okuyucularımız:

11 yorum ile İbrahim Emrah Doğan



ve



7 yorum ile Selay Kılıç



No: Davetiyelerinizi konser girişinden alabileceksiniz. İsimleriniz bildirilmişitir. İyi eğlenceler





Sheraton İstanbul Ataköy Hotel’in 22 Haziran’daki performansı Tüm Avrupa jazz festivallerinde biletleri kapışılan, akordeonu ile Fransız müziğini ve jazz’ı harmanlayan, Atlantik’in her iki yakasında da büyük hayran kitlesi olan Richard Galliano olacak.



İstanbul’un en görkemli manzaralarından bir tanesine sahip olan Sheraton İstanbul Ataköy Hotel, bu yaz jazz dünyasının önemli isimlerinin yer aldığı festivale ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Kendi yarattığı tarzı ‘new musette’ ile sıkışıp kalmış olan Fransız geleneğine yeni bir soluk getiren Richard Galliano 22 Haziran’da jazz severler ile buluşacak.

Dinleyecilere harika bir İstanbul deniz manzarası eşliğinde muhteşem bir müzik şöleni sunacak olan festivalin sanatçıları sırasıyla 22 Haziran Akordeoncu Richard Galliano, 30 Haziran Roseanne Vitro, 7 Temmuz ünlü Türk jazz sanatçısı Fatih Erkoç geniş repertuarı ile sahne alacak. Newyork Newyork’tan son albümde yer alan türkülere kadar birçok parçasını seslendirecek Erkoç ile kapanış gerçekleşecek.



tarih : 22.06.2010 22:00:00

mekan : Sheraton Ataköy Hotel