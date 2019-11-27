Rihanna marka yüzünü seçti!

Çıkardığı iç giyim markası Savage x Fenty ve geçtiğimiz Eylül ayında New York Moda Haftasında bu marka için yaptığı defile ile çok konuşulan Rihanna marka yüzü olması için Normani'yi seçti. Normani, Savage x Fenty markasının ilk resmi yüzü oldu.

Savage x Fenty şovunda da muhteşem dansı ile göz dolduran Normani, hem fiziği hem de dans yeteneği ile çok konuşulan isimler arasına girmişti.

İlk defa bir marka yüzü olan Normani, Savage x Fenty’nin Noel kampanyasında yer alıyor.