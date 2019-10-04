04.10.2019 - 16:11 |
Rihanna meme kanserine dikkat çekti
Yeni kurduğu iç çamaşırı markası ve tasarımları ile çok ses getiren ünlü şarkıcı Rihanna, bu kez meme kanseri farkındalığı için tasarladı.
Barbadoslu şarkıcı Rihanna geçtiğimiz aylarda görücüye çıkardığı Savage x Fenty adlı iç çamaşırı markası ile adından sıkça söz ettirmeye başlamıştı. New York Fashion Week'te sergilediği ve bütün dikkatleri üzerinde toplayan defilede adeta şov yaptıktan sonra marka günden güne daha da büyüdü.
Ekim ayına girmemiz ile birlikte 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' adı altında projeler geliştirildi. Rihanna ise bu kampanyaya tasarladığı iç çamaşırları ve kanser savaşçısı modelleri ile destek verdi.