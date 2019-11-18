Rihanna'nın 'old school' sevdası

Eda Özdemir - PembeNar Özel

Rihanna, çok ses getiren klibi 'We Found Love'ın yönetmeni Melina Matsoukas'a destek olmak amacı ile yönetmenin yeni çektiği filmi Queen & Slim'in galasına katıldı.

Moda endüstrisinin yeni trendlerinden uzak kalan ama aynı zamanda o trendleri belirleyen kişi olan Rihanna, galada ne kendi markasından ne de bu sezonun trend parçalarından birini seçmeyip benzersiz tarzı ile kırmızı halıya yine damgasını vurdu.

Rihanna'nın stilisti Jahleel Weaver, 'old school' modasını takip etti ve John Galliano'nun 1995 İlkbahar/Yaz sezonundan siyah ipek bir kimono tercih etti.

Ünlü şarkıcı, bantlı ayakkabıları ve kullandığı çoklu kolyeler ile kombinini tamamladı.

Makyajında da vintage bir görünüm tercih eden Rihanna, kahverengi rujdan yine vazgeçmedi.