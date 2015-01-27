Rıza Kocaoğlu’ndan tek kişilik monolog

Dünyaca ünlü Fransız yazar Bernard-Marie Koltès’in monoloğu “Ormanlardan hemen önceki gece” biriken’in prodüksiyonunda Rıza Kocaoğlu’nun performansıyla Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde tiyatroseverlerle buluşuyor.



Fransız oyun yazarı Bernard-Marie Koltès’in bir çok dile çevrilen ve dünyanın pek çok ülkesinde izleyiciyle buluşan tek kişilik oyunu “Ormanlardan hemen önceki gece”, biriken’in rejisinde ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu’nun yorumuyla Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde sahne alıyor. Yalnızlık ve başkaldırının eşiğinde, aşık bir adamın, karşısındakini kaçırmamak için verdiği mücadele Kocaoğlu’nun performansıyla bambaşka bir boyut kazanıyor.



“Ormanlardan hemen önceki gece” Zorlu Performans Sanatları Merkezi 29 Ocak Perşembe akşamı ilk kez izleyiciyle buluşacak ve Şubat sonuna kadar her cuma ve cumartesi izleyiciler bu oyunu izleme şansını elde edecekler.



Bir adamın aşkını ve başkaldırısını Rıza Kocaoğlu ile sahneleyen Melis Tezkan ve Okan Urun ‘Yakındoğu’da İhanet’, ‘Yala ama Yutma!’ gibi Özen Yula oyunları, son olarak da Çehov ve Suvorin uyarlaması Tatyana oyunuyla ses getiren biriken’in kurucuları. Oyunun yardımcı yönetmenliğini Gözde Kocaoğlu gerçekleştiriyor. Işık tasarımını Kemal Yiğitcan, ses tasarımını ise Ömer Sarıgedik üstleniyor. Oyunda kullanılan Vivaldi’nin ünlü aryasının kaydı ise soprano Simge Büyükedes ve piyanist İklim Tamkan imzalı.