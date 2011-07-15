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    HaberlerEtkinlikRock’n Coke başlıyor
    15.07.2011 - 23:18 | | KÜLTÜR SANAT

    Rock’n Coke başlıyor

    Müzikseverleri ve kampçıları, sevdikleri gruplarla bir araya getiren Rock’n Coke Festivali, verdiği bir yıllık aranın ardından bugün tekrar başlıyor

    ‘Müzik Kasabası’ndaki katılımcılar için günün ilk konseri, saat 12.00’de gerçekleşecek Vodafone Free Zone Sahnesi’ndeki Hemi Behmoras konseri... Toplam 36 isim ve grubun sahne alacağı ilk gün etkinliklerinde ön plana çıkanlar şöyle:
    Çilekeş, Kurban, Melis Danişmend, Deja Vu, Duman, Motörhead, Kung Fu, Limp Bizkit, 2Mandydj’s.
    Festivalin ikinci günü Ana Sahne’de yer alacak isimler ise Athena, Skunk Anansie, Travis ve Moby. İki gün boyunca toplam 40 bin kişinin katılması beklenen Rock’n Coke Festivali’nin Ana Sahnesi’nde toplam 30 bin kişi, Vodafone Free Zone Sahnesi’nde 7 bin kişi, Coca - Cola Zero Sahnesi’nde 5 bin kişi konser izleyebilecek. Festival ve biletleri hakkında daha fazla bilgi almak için www.biletix.com ziyaret edilebilir.

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