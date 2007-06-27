Rock’n Coke’ta sahne önü biletleri satışta

31 Ağustos, 1-2 Eylül tarihleri arasında Hazerfen Havaalanı’nda gerçekleşecek olan Türkiye’nin en büyük açıkhava müzik festivali Rock’n Coke’ta bu yıl headliner olarak yıllar sonra bir araya gelen The Smashing Pumpkins ve son yılların sevilen alternatif rock topluluklarından Mercury Music Prize ödüllü Franz Ferdinand yer alacak. Ayrıca Audioslave ve Soundgarden gibi grupların yaratıcısı Chris Cornell ve Manic Street Preachers grubu da festivalin bu seneki konukları arasında. Bu dünyaca ünlü yıldızları yakından görmek isteyenler için sınırlı sayıda satışa sunulan sahne önü biletleri festival giriş biletine ek olarak, The Smashing Pumpkins ve Franz Ferdinand için 50 YTL, Chris Cornell ve Manic Street Preachers için ise 30 YTL olarak belirlendi.