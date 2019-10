Rock’n Coke’un ilk sürprizi Motörhead

Birden fazla sahnesi ve farklı müzik türlerine ayırdığı programıyla dikkat çeken Rock’n Coke festivalinin bu seneki sanatçı programı belli oldu. Festivalde sahne alacak ilk sürpriz isim İngiliz metal devi Motörhead. Metal müziğin artık bir klasik haline gelmiş değişmez üçlüsü Motörhead, Rock’n Coke ana sahnesinde Türkiye’deki hayranlarıyla ilk kez buluşacak. Festivalde yer alacak isimlerden birkaçı ise, The Kooks, 2 Many DJ’s, Athena, Thievery Corporation, FM Belfeast, Beach House ve The Black Lips. Performans gösterecek isimlerden yalnızca üçte birini açıklayan Rock’n Coke organizatörleri, festivalde yer alacak diğer sanatçıları farklı bir yöntemle duyurmayı planlıyor.