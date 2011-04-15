BİST99.838-0,38EURO6,36-0,48USD5,74-0,68ALTIN277,45-0,69
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Yaşam

    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEtkinlikRock’n Coke’un ilk sürprizi Motörhead
    15.04.2011 - 00:29 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

    Rock’n Coke’un ilk sürprizi Motörhead

    Coca-Cola tarafından Pozitif organizasyonu ile düzenlenen Rock’n Coke Festivali 16 ve 17 Temmuz 2011 tarihlerinde Hezarfen Havaalanı’nda gerçekleşecek

    Rock’n Coke’un ilk sürprizi Motörhead

    Birden fazla sahnesi ve farklı müzik türlerine ayırdığı programıyla dikkat çeken Rock’n Coke festivalinin bu seneki sanatçı programı belli oldu. Festivalde sahne alacak ilk sürpriz isim İngiliz metal devi Motörhead. Metal müziğin artık bir klasik haline gelmiş değişmez üçlüsü Motörhead, Rock’n Coke ana sahnesinde Türkiye’deki hayranlarıyla ilk kez buluşacak. Festivalde yer alacak isimlerden birkaçı ise, The Kooks, 2 Many DJ’s, Athena, Thievery Corporation, FM Belfeast, Beach House ve The Black Lips. Performans gösterecek isimlerden yalnızca üçte birini açıklayan Rock’n Coke organizatörleri, festivalde yer alacak diğer sanatçıları farklı bir yöntemle duyurmayı planlıyor.

      28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
      daha fazla video için
      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi

      Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi

      Son dakika... Adalet Bakanlığı, terörist Ferhat Abdi Şahin için harekete geçti

      Son dakika... Adalet Bakanlığı, terörist Ferhat Abdi Şahin için harekete geçti

      Elâzığ’da feci kaza!

      Elâzığ’da feci kaza!

      Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

      Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

      Sıradaki Haber