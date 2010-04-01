Rock’n Dark 2010 Mersin'de!

Mersin Merada Center’da gerçekleşecek gecede yakın zamanda ‘Sandık’ albümüyle dikkat çeken Hayko Cepkin de sahne alacak.

Rock dünyasına yeni isimler kazandırmak amacıyla Efes Dark tarafından düzenlenen Rock’n Dark’da final öncesi son eleme 10 Nisan’da Mersin Merada Center’da gerçekleşecek. Hayko Cepkin’in de sahne alacağı elemeden galip ayrılan grup, 30 Nisan’da İstanbul’da gerçekleşecek finale katılmaya hak kazanacak.

Rock’n Dark Müzik Yarışması’nın, 2010 yılında bugüne kadar ziyaret ettiği duraklarda yapılan elemeler sonucu, Ankara’da ‘Sade’, Edirne’de ‘Control_Z’, Çanakkale’de ‘Klişe’ ve Eskişehir’de ‘21 Gram’, Bursa’da ‘Narc’, İzmir’de ‘YerleBir’, Antalya’da ‘Filtre’ ve İstanbul’da ‘paranoya’ grubu birinci oldu.

Rock’n Dark’ta yenilikler yılı

Türkiye genelinde 9 ayrı bölgede gerçekleşen yarışma sonunda geçtiğimiz yıllardan farklı olarak en iyi erkek vokal, en iyi kadın vokal ve en iyi sahne performansı seçilecek.

Yarışma sonucunda seçilen ‘en iyi grup’a hem single kaydı gerçekleşecek hem de çekilen klipleri MTV’de yayınlanacak. En iyi grup ayrıca yurtdışında gerçekleşecek festivalde sahne alma şansını yakalayacak.

Bu sene ilk defa seçilecek ‘en iyi erkek vokal’, ‘en iyi kadın vokal’ ve ‘en iyi sahne performansı’ kategorilerinde ödül alan yarışmacılar da yurtdışında yapılan bir festivale konuk olarak katılabilecekler.

üyelerine inanılmaz fırsat

Efes Dark tarafından düzenlenen ve amatör rock gruplarına seslerini duyurma şansının yanısıra Türk Rock müziğine yeni soluklar kazandıran Rock’n Dark Müzik Yarışması’nı izlemek isteyen rockseverler üye olarak biletlere yüzde 30’a varan indirimlerle sahip oluyorlar.

Rock’n Dark Müzik Yarışması kapsamında genç müzisyenlerin heyecan dolu mücadelesine performanslarıyla renk katan sanatçılar ise şöyle; emreaydın, Hayko Cepkin, maNga ve Gripin.