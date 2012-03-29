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    HaberlerEtkinlikRock’n Dark 5’in finali için geri sayım başladı.
    29.03.2012 - 12:31 |

    Rock’n Dark 5’in finali için geri sayım başladı.

    Efes Dark’ın genç müzisyenlere yeteneklerini sergileme ve müzik dünyasında yer edinme fırsatı sunmayı amaçlayan müzik yarışması Rock’n Dark 5’in son bölge finalleri; İzmir (6 Nisan), Bursa (14 Nisan) ve Konya’da (27 Nisan) gerçekleştirilecek.

    Rock’n Dark 5’in finali için geri sayım başladı.

    Efes Dark’ın düzenlediği Rock’n Dark 5’in son bölge finalleri 6 Nisan’da İzmir’de, 14 Nisan’da Bursa’da ve 27 Nisan’da Konya’da gerçekleştirilecek. Bölge finallerinde sahnede canlı performanslarını sergileyecek gruplar arasından jüri ve seyirci oylaması sonucunda seçilen bölge birincileri, Haziran ayında İstanbul’da düzenlenecek büyük finalde birbirleriyle kıyasıya yarışacak. İzmir, Bursa ve Konya’daki bölge finallerinde Türkiye’nin en iyi rock gruplarından Gripin de sahne alacak. Bölge finalleri sonrasında Haziran ayında İstanbul’da gerçekleştirilecek olan Türkiye Finali ile Rock’n Dark Müzik Yarışması 5’in birincisi belirlenecek.


    Rock’n Dark Müzik Yarışması 5’te birinci seçilen grubun şarkısı dijital single olarak piyasaya çıkacak ve çıkış şarkısının video klibi çekilerek Dream TV’de yayınlanacak. İkincilik ödülünü alan grup uluslararası bir müzik festivalini izleme fırsatını yakalarken, üçüncü seçilen grup ise kendi şehrinde tam bir yıllık prova stüdyosu kullanımı hakkı elde edecek.


    Bugüne kadar sırasıyla Ankara (27 Ocak), Eskişehir (24 Şubat), İstanbul (3 Mart), Adana (17 Mart) ve Antalya’da (24 Mart) düzenlenen Rock’n Dark 5’in bölge finallerinde toplam 15 amatör rock grubu sahne aldı. Ayrıca müzik dolu bu gecelerde seyirciler Model ve mor ve ötesi’ni de izleme fırsatı buldu.


    Amatör Gruplar En İyiler Tarafından Değerlendiriliyor


    Rock’n Dark 5’in jüri koltuğunda birbirinden değerli müzik profesyonelleri yer alıyor. Amatör rock gruplarını; Müzik yapımcısı Selim Serezli, müzik prodüktörü Haluk Kurosman, Dream TV Genel Yayın Yönetmeni Şafak Ongan, Rock FM Yayın Direktörü Metehan Mert Çakır, Hürriyet Gazetesi müzik yazarı Barış Akpolat, menajer Can Sertoğlu, Gece Yolcuları grubunun solisti Edis İlhan, müzisyen ve yazar Melis Danişmend değerlendiriyor.


    Rock’n Dark 5’in Bölge Finali Takvimi


    06.04.2012 İzmir Bölge Finali İzmir Arena
    14.04.2012 Bursa Bölge Finali Bursa Suare
    27.04.2012 Konya Finali Rixos Otel

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