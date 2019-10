Rock Off 2016 Parkorman’da

Geçtiğimiz yıllarda Megadeth, HIM, Amon Amarth, Stratovarius, Gojira, Korn, Apocalyptica, Behemoth, Annihilator, Haggard, Jorn Lande, Dark Tranquillity, My Dying Bride, Korpiklaani, Turisas gibi birçok grubu ağırlayan Rock Off, 2016 yılında yeni mekânı Parkorman’da!

2016 yılında Lemmy Kilmister sahnesinde yer alması kesinleşen gruplar Megadeth, Children of Bodom, Sabaton ve Dragonforce. Ayrıca Dragon’s Den’de Stratovarius’un vokalisti Timo Kotipelto’nun akustik performansının yanında birçok söyleşi, klinik ve imza seansı yer alacak.

Rock Off 2016 bilet fiyatları:

Sahne Önü - 215.00 TL

Normal - 110.00 TL

Biletler Biletix'te ...