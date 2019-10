‘Rock Tatili Foça 2010’ için her şey hazır

Festivalde bu yıl Duman, Erkin Koray, Moğollar, Manga, Yüksek Sadakat ve Ogün Sanlısoy sahne alacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu da bateristliğini yaptığı Sertsessiz grubu ile sahneye çıkacak.



Festival için, İngiliz Burnu'nda aynı anda 12 bin kişiye hizmet verecek yeterlikte, konaklama çadırlarından, sahnelere, satış standlarından, güvenlik, su ve kişisel ihtiyaçların karşılanacağı bölümlere kadar her ayrıntı titizlikle hazırlanıyor. Eğlence için gerekli araçlar alana yerleştirilirken, dev gondol dikkat çekiyor. Etkinlikler süresinde konser programları, kurulan iki sahnede saat 18.00'de başlayacak ve 03.00'e kadar sürecek. Bu yıl kurulan üçüncü sahne de, davul, gitar ve bas gitar performansları için düzenlendi.



POEM Organizasyon'un sahibi Ali Gençel, geçen yılki festivalin rock müzikseverlerin büyük ilgisiyle karşılanmasının kendilerine güç verdiğini belirtti. Festivalin hazırlık ve etkinlik sürecinde 2 bin kişinin görev yaptığını kaydeden Gençel, geçmiş yıllarda katılımcıların şikayet ettikleri konuları tek tek ele aldıklarını ve çözümlemeye çalıştıklarını anlattı. Görevlilerin festival armalı mavi tişörtleriyle hemen seçilebildiklerini ve sorunları çözümleyeceklerini ifade eden Ali Gençel, “Festival alanında konaklayanlar için ihtiyaç duyulacak her şeyi dikkate alarak gerekli her türlü hazırlığı yaptık. Geçen yıl 78 bin biletli katılımcımız oldu. Bu yıl bu sayıyı çok aşacağımızı şimdiden söyleyebilirim. Bu yıl iki sahnede 56 müzik grubu yer alacak. Hem Udo, Wasp, Primal Fear gibi dünya çapında gruplarımız, hem de Duman, Erkin Koray, Moğollar, Manga, Yüksek Sadakat, Ogün Sanlısoy gibi Türk rockseverlerin ilgiyle takip ettiği gruplar var” diye konuştu.



ENGİN YÖRÜKOĞLU UNUTULMADI



Bu yıl açtıkları üçüncü sahneyi ‘workshop’ olarak düzenlediklerini belirten Gençel, “Bu sahnede de bilinen önemli müzisyenler hem davul hem gitar hem bas gitar konusunda izleyicilere ‘workshop’lar yaptıracaklar. Bu sahneye de geçen aylarda kaybettiğimiz Moğollar grubunun önemli davulcusu Engin Yörükoğlu'nun adını verdik. Sahnelerdeki müzik gruplarının dışında ayrıca iki de DJ arkadaşımız var; Mete Sohtaoğlu ve Çağlan Tekil. Onlar da gün içinde belli saatlerde kitlelere rock müzikle ilgili DJ performanslar sunacaklar” dedi.



KEREM KILIÇDAROĞLU DA FESTİVALDE ÇALACAK



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu da bateristliğini yaptığı Sertsessiz grubu ile 1 Ağustos'ta sahneye çıkacak. 26 yaşındaki Kerem Kılıçdaroğlu ailenin en küçük çocuğu. Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nden mezun olduktan sonra, ODTÜ Uluslararası İlişkiler’de master yapan ve amacının akademisyenlik olduğunu söyleyen Kerem Kılıçdaroğlu, 8 yıl önce arkadaşlarıyla birlikte kurduğu Sertsessiz rock grubunun bateristliğini yapıyor.

FESTİVAL PROGRAMI

Festivale katılacak grupların performanslarını sergileyeceği gün ve saatler söyle:

28 Temmuz Çarşamba:

Ana Sahne: 18.00- Murder King, 19.00- Demirhan Baylan, 20.15- Çilekeş ve 00.15- Udo

Myspace Sahnesi: 17.00- Alternans, 17.30- Meriva, 18.35- Kırkbeşderece, 19.50- Bazuka, 21.25- Deli Gömleği, 23.40- Neverland.

29 Temmuz Perşembe:

Ana Sahne: 18.00- Artniyet, 19.00- Affliction, 20.15- Asena Özçetin, 22.00- Primal Fear, 00.15- Wasp.

Myspace Sahnesi: 17.00- Drama, 17.30- Paranoya, 18.35- 21 gram, 19.50 Lyra Vals, 21.20- Opal, 23.35- Kırmızı.

30 Temmuz Cuma:

Ana Sahne: 18.30- Parti, 19.30- Luxus, 21.00- Moğollar, 23.00- Hayko Cepkin, 01.00- Erkin Koray.

Mayspace Sahnesi: 17.15- Hıfzıhumma, 18.00- Volume 3, 19.05- Demans, 20.20- Oyunbozan, 22.25- Rol, 00.20- Ercüneyt Özdemir

31 Temmuz Cumartesi:

Ana Sahne: 18.15- Cingi, 19.15- Asfalt Dünya, 21.15- Baba Zula, 23.00- Yüksek Sadakat, 01.00- Duman

Myspace Sahnesi: 18.50- Prefabrik, 19.50- Teneke Trampet, 20.50-Kırkbinsek, 22.25- Kül, 00.25- Temas

1 Ağustos Pazar:

Ana Sahne: 18.30- Kaçak, 19.30- Acil Servis, 20.30- Marsis, 21.30- Oi va Voi, 23.15- Ogün Sanlısoy, 01.00- Manga.

Myspace Sahnesi: 18.05- Eskiz, 19.05- Twenty7, 20.05- Sean Parker Band, 21.05- Sertsessiz, 22.35- Control+Z, 00.25- Batı Yakası.