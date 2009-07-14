Türkçe Rock Müziğin en güçlü kadrosu POEM Organizasyon tarafından düzenlenen Rock Tatili 4 yılda yaklaşık 200.000 seyirciye ulaşan ve toplamda 700’ü aşkın müzisyenin sahne aldığı, Türkiye’nin en büyük açık hava festivali olan ve geçen sene 68.000 kişinin katıldığı Rock Tatili Zeytinli Rock Festivali, bu yıl “Rock Tatili Foça “ adıyla Izmir- Foça ’da.

Rock Tatili Foça, bu yıl izleyicilerini değişen festival alanında, müzik, spor ve plaj eğlenceleri ve foklarla dolu bir yarım adada; Rock Tatili ’nde ağırlıyor.

“Rock Tatili Foça “ bu yıl 13-14-15-16 Ağustos tarihlerinde Ege’nin mavi bayraklı sahillerinden İzmir Foça İngiliz Burnu’nda tüm rock severleri Türkçe Rock’ın Dev Kadrosuyla buluşturuyor.

Değişen çehresi ile hem sadık takipçilerine rock müziğin yurtdışı ve yurtiçindeki öncü isimleri ile buluşma imkânı tanıyan, hem de doğa ile iç içe bir tatil imkânı sunan festival, bu yıl da, izleyicilerine müzik ve eğlence dolu günler vaat ediyor.

ROCK TATİLİ FOÇA Line Up :

DJ’ler :

Çağlan Tekil ( Laneth )

Mete Sohtaoğlu ( Mosh )

Murat Beşer ( Oldies )

Murat Meriç ( Türk-İş Funk )

ANA SAHNE

Anemi

BaBazula

Black Tooth

Çilekeş

Dinar bandosu

Duman

Epica ( Hollanda)

Gren

Karapaks

Kolpa

Kurban

Kül

Magick

Marsis

Metoboy

Moğollar

Mor ve ötesi

Ogün Sanlısoy

Öztürk

Pentagram

Teoman

Tibet Ağırtan & Rock’n roll

Yasemin Mori

Yüksek Sadakat

MySpace Sahnesi

Rock Tatili Foça’da iyi ve güzel müzik MySpace Sahnesi’nden yükselecek. Yayınladıkları ilk albümleri ile ortaya koydukları kimlikleri ve kaliteli müziği ile müzikseverlerin dikkatini çeken beş ismin yanı sıra kendi müziğini yapan 17 amatör grubu ağırlayacak olan MySpace Sahnesi’nde performans gösterecek 24. Grup ise MySpace Türkiye tarafından adresinde yapılacak yarışma sonucunda belli olacak.

Ayrıca on binlerce insanın katılımıyla Myspace Secret Show, bu sefer Rock Tatili’nde düzenlenecek. Secret Show’da sürprize hazır olun çünkü dünyaca ünlü bir grup Myspace Secret Show kapsamında sahne alacak.

Cenkhan Alkaya

Cin Seddi

Erdem Yener

Haydut

Kırkaltı

Bazuka

Control+Z

Demir Sert

Düşüm Ayna

Endip

Gulyabani

Lyra Vals

Osmanlı Tütün Rejisi

Oyunbozan

Parti

Pick Up

Rol

Sınır

Solutary

Teneke Trampet

The Ayılar

Unleash