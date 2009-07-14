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    HaberlerEtkinlik“Rock Tatili Foça” da!
    14.07.2009 - 11:16 |

    “Rock Tatili Foça” da!

    Türkiye’nin en büyük açık hava festivali olan ve geçen sene 68.000 kişinin katıldığı Rock Tatili Zeytinli Rock Festivali, bu yıl "Rock Tatili Foça" adıyla Izmir-Foça’da.

    “Rock Tatili Foça” da!

    Türkçe Rock Müziğin en güçlü kadrosu POEM Organizasyon tarafından düzenlenen Rock Tatili 4 yılda yaklaşık 200.000 seyirciye ulaşan ve toplamda 700’ü aşkın müzisyenin sahne aldığı, Türkiye’nin en büyük açık hava festivali olan ve geçen sene 68.000 kişinin katıldığı Rock Tatili Zeytinli Rock Festivali, bu yıl “Rock Tatili  Foça “ adıyla Izmir- Foça ’da.

    Rock Tatili Foça, bu yıl izleyicilerini değişen festival alanında,  müzik, spor ve plaj eğlenceleri ve foklarla dolu bir yarım adada; Rock Tatili ’nde ağırlıyor.

    “Rock Tatili  Foça “  bu yıl 13-14-15-16 Ağustos tarihlerinde Ege’nin mavi bayraklı sahillerinden İzmir Foça İngiliz Burnu’nda tüm rock severleri Türkçe Rock’ın Dev Kadrosuyla buluşturuyor.

    Değişen çehresi ile hem sadık takipçilerine rock müziğin yurtdışı ve yurtiçindeki öncü isimleri ile buluşma imkânı tanıyan, hem de doğa ile iç içe bir tatil imkânı sunan festival, bu yıl da, izleyicilerine müzik ve eğlence dolu günler vaat ediyor.

    ROCK TATİLİ FOÇA Line Up :

    DJ’ler  :

    Çağlan Tekil ( Laneth )
    Mete Sohtaoğlu ( Mosh )
    Murat Beşer ( Oldies )
    Murat Meriç ( Türk-İş Funk )

    ANA SAHNE

    Anemi
    BaBazula
    Black Tooth     
    Çilekeş
    Dinar bandosu
    Duman
    Epica ( Hollanda)
    Gren
    Karapaks
    Kolpa
    Kurban
    Kül
    Magick
    Marsis
    Metoboy
    Moğollar
    Mor ve ötesi
    Ogün Sanlısoy
    Öztürk
    Pentagram
    Teoman
    Tibet Ağırtan & Rock’n roll
    Yasemin Mori
    Yüksek Sadakat

    MySpace Sahnesi

    Rock Tatili Foça’da iyi ve güzel müzik MySpace Sahnesi’nden yükselecek. Yayınladıkları ilk albümleri ile ortaya koydukları kimlikleri ve kaliteli müziği ile müzikseverlerin dikkatini çeken beş ismin yanı sıra kendi müziğini yapan 17 amatör grubu ağırlayacak olan MySpace Sahnesi’nde performans gösterecek 24. Grup ise MySpace Türkiye tarafından adresinde yapılacak yarışma sonucunda belli olacak.

    Ayrıca on binlerce insanın katılımıyla Myspace Secret Show, bu sefer Rock Tatili’nde düzenlenecek. Secret Show’da sürprize hazır olun çünkü dünyaca ünlü bir grup Myspace Secret Show kapsamında sahne alacak.

    Cenkhan Alkaya
    Cin Seddi
    Erdem Yener
    Haydut
    Kırkaltı
    Bazuka
    Control+Z
    Demir Sert
    Düşüm Ayna
    Endip
    Gulyabani
    Lyra Vals
    Osmanlı Tütün Rejisi
    Oyunbozan
    Parti
    Pick Up
    Rol
    Sınır
    Solutary
    Teneke Trampet
    The Ayılar
    Unleash        

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