“Rock Tatili Foça” da!
Türkiye’nin en büyük açık hava festivali olan ve geçen sene 68.000 kişinin katıldığı Rock Tatili Zeytinli Rock Festivali, bu yıl "Rock Tatili Foça" adıyla Izmir-Foça’da.
Türkçe Rock Müziğin en güçlü kadrosu POEM Organizasyon tarafından düzenlenen Rock Tatili 4 yılda yaklaşık 200.000 seyirciye ulaşan ve toplamda 700’ü aşkın müzisyenin sahne aldığı, Türkiye’nin en büyük açık hava festivali olan ve geçen sene 68.000 kişinin katıldığı Rock Tatili Zeytinli Rock Festivali, bu yıl “Rock Tatili Foça “ adıyla Izmir- Foça ’da.
Rock Tatili Foça, bu yıl izleyicilerini değişen festival alanında, müzik, spor ve plaj eğlenceleri ve foklarla dolu bir yarım adada; Rock Tatili ’nde ağırlıyor.
“Rock Tatili Foça “ bu yıl 13-14-15-16 Ağustos tarihlerinde Ege’nin mavi bayraklı sahillerinden İzmir Foça İngiliz Burnu’nda tüm rock severleri Türkçe Rock’ın Dev Kadrosuyla buluşturuyor.
Değişen çehresi ile hem sadık takipçilerine rock müziğin yurtdışı ve yurtiçindeki öncü isimleri ile buluşma imkânı tanıyan, hem de doğa ile iç içe bir tatil imkânı sunan festival, bu yıl da, izleyicilerine müzik ve eğlence dolu günler vaat ediyor.
ROCK TATİLİ FOÇA Line Up :
DJ’ler :
Çağlan Tekil ( Laneth )
Mete Sohtaoğlu ( Mosh )
Murat Beşer ( Oldies )
Murat Meriç ( Türk-İş Funk )
ANA SAHNE
Anemi
BaBazula
Black Tooth
Çilekeş
Dinar bandosu
Duman
Epica ( Hollanda)
Gren
Karapaks
Kolpa
Kurban
Kül
Magick
Marsis
Metoboy
Moğollar
Mor ve ötesi
Ogün Sanlısoy
Öztürk
Pentagram
Teoman
Tibet Ağırtan & Rock’n roll
Yasemin Mori
Yüksek Sadakat
MySpace Sahnesi
Rock Tatili Foça’da iyi ve güzel müzik MySpace Sahnesi’nden yükselecek. Yayınladıkları ilk albümleri ile ortaya koydukları kimlikleri ve kaliteli müziği ile müzikseverlerin dikkatini çeken beş ismin yanı sıra kendi müziğini yapan 17 amatör grubu ağırlayacak olan MySpace Sahnesi’nde performans gösterecek 24. Grup ise MySpace Türkiye tarafından adresinde yapılacak yarışma sonucunda belli olacak.
Ayrıca on binlerce insanın katılımıyla Myspace Secret Show, bu sefer Rock Tatili’nde düzenlenecek. Secret Show’da sürprize hazır olun çünkü dünyaca ünlü bir grup Myspace Secret Show kapsamında sahne alacak.
Cenkhan Alkaya
Cin Seddi
Erdem Yener
Haydut
Kırkaltı
Bazuka
Control+Z
Demir Sert
Düşüm Ayna
Endip
Gulyabani
Lyra Vals
Osmanlı Tütün Rejisi
Oyunbozan
Parti
Pick Up
Rol
Sınır
Solutary
Teneke Trampet
The Ayılar
Unleash