Rock ve heavy metal sevenler Rock Off'ta buluşuyor

Heavy metal ve rock severlerin heyecanla beklediği Rock Off, 1 – 2 Ağustos’ta Life Park’ta gerçekleşecek.

İlki geçen sene Freebird Agency tarafından düzenlenen ve binlerce heavy metal ve rock severi buluşturan Rock Off, ikinci yılında herkesi Life Park’a davet ediyor. Bu seneden itibaren Freebird Agency ve Pozitif Live işbirliğiyle yoluna devam edecek olan Rock Off, çok daha güçlü bir içerik ve kadro ile 1-2 Ağustos tarihlerinde tüm rock ve heavy metal hayranlarını yeniden bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Kamp yapabilme imkanı da sunacak olan Rock Off, iki gün boyunca Korn, Apocalyptica, Gojira, Behemoth, Soulfly, Murat İlkan, Black Tooth gibi çok sayıda yerli ve yabancı rock grubunu ve sanatçıyı müzikseverlerle buluşturacak.

İki gün sürecek Rock Off’un birinci gününde Korn, Gojira, Soulfly, Unleashed, Korpiklaani gibi gruplar yer alırken, ikinci gün Apocalyptica, Behemoth, My Dying Bride, Dark Tranquillity ve Annihilator sahne alacak.

Festivalde, ana sahnede yer alacak performansların yanı sıra; Dragon’s Den çadırında Doğu Yücel ile festival koordinatörü ile ile çeşitli söyleşiler, Mesut Süre’den Rock Off’a özel stand up gösterisi, akustik performanslar, Kaan Kural ile Sepettopu Sohbetleri, Anneke van Giersbergen’den akustik performans ve sahne alacak gruplarla imza seansları da gerçekleştirilecek. Dragon’s Den detaylı programı festival sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.

Rock ve metal müziğin coşkusunun iki gün boyunca yaşanacağı Rock Off’un festival biletleri biletix.com, Biletix satış gişeleri ve Biletix Çağrı Merkezi üzerinden alınabiliyor. Sınırlı sayıdaki, ayakta tek günlük, kombine ve kamp biletleri için avantajlı dönemin devam ettiği Rock Off, geçen sene olduğu gibi bu sene de sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya devam edecek. Rock Off için alınan her biletin 5 TL’si bu yıl bir dernek aracılığıyla hayvan barınaklarına bağışlanacak.