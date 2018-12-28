RockA Anadolu Yakası'nda coşturdu

Geçtiğimiz akşam Anadolu yakasında bulunan Dorock XL'de sahne alan grup, dinleyicileri kendi şarkılarının yanı sıra cover şarkılarla buluşturdu. Nu metal ve trap tınılarını birleştirerek kendine özgü oluşturduğu sound'u müziksevelere sunan RockA, yabancı şarkıları da kendi tarzında coverlayarak, başarılı bir performans sergiledi.

İki saat boyunca sahnede kalan RockA, dinleyicilerin yoğun isteği üzerine Ölürüm Sana şarkısında bis yaptı ve konser sonunda bir dinleyicisine kullandıkları bageti hediye ettiler.

Sahnedeki enerjileri ile İstanbulluları farklı müzik tarzları ile buluşturan RockA, yeni şarkılarını 2019’un ilk aylarında yayınlayacaklarını duyurdular. RockA 2019' da İstanbul ve çeşitli şehirlerde konser turnelerine devam edecek.