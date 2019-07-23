RockA'dan yeni klip: Unutulur Her Şey

Sözü ve müziğinin yanı sıra şarkının prodüktörlüğünü ve klip yönetmenliğinde de grubun solisti Halil Özüpek üstlendi.

Klip, kalabalık bir ekiple Bestimage stüdyolarında bir günde tamamlandı.

Şarkının sözlerine eşlik eden güçlü sembolik anlatı dili ile ön plana çıkan klipte, grup üyelerinin performansları ve renkler dikkat çekiyor.

''Hayatın güzellikleri renkler, o renkler ise anılarımız.''

Klibe dair duygularını paylaşan Halil Özüpek, şunları söyledi:

‘’Klibin konusu; zaman ve zaman geçtikçe yaşanılan her şeyin yavaş yavaş üzerinin kapanması üzerine kurulu.

Elbette anıların veya kişilerin unutulması aslında bize yeni bir beyaz sayfa açmıyor. Aksine her üstü kapatılan geçmişte biraz daha kirlenerek yok oluyor. Hayatın güzellikleri renkler, o renkler ise anılarımız.’’

RockA’nın yeni klibi Unutulur Her Şey, 18 Temmuz'da Razaki Müzik etiketiyle RockA YouTube sayfasında yayında!