Rock'n Dark 2010 yolculuğuna başladı!

Yarışmanın tanıtım toplantısı bu yıl bölge elemelerinde sahne alacak emreaydın, Hayko Cepkin, maNga ve Gripin gibi sevilen grup ve sanatçıların katılımıyla Sirkeci Garı’nda gerçekleşti.

Amatör müzisyenlere rock dünyasında yer edinme imkanı sunan Rock’n Dark’ın 2010 yılı tanıtım toplantısı 5 Ocak akşamı Sirkeci Garı’nda gerçekleşti. Tanıtım toplantısına yarışmanın bölge elemelerinde sahne alacak emreaydın, Hayko Cepkin, maNga ve Gripin gibi sevilen gruplar ve müzisyenler de katıldı. Gecede geçen yılın birincisi Antalyalı Gizli Özne grubu seslendirdiği parçalarla geleceğin yıldızı olduklarını kanıtladı.



Basın toplantısında Efes Türkiye Halkla İlişkiler Müdürü Durul Candemir, “4 yıldır düzenlediğimiz Rock’n Dark Müzik Yarışması ile daha uzun yıllar amatörlere destek vermeyi hedefliyoruz. Türkiye’de büyük yeteneklerin olduğuna inanıyoruz. Bu yeteneklere ulaşarak müzik dünyasında yer edindiklerini, önemli başarılara imza attıklarını ve en önemlisi rock müziğine değer kattıklarını görmek en büyük dileğimiz” diye konuştu.

Rock’n Dark, 2010 yılındaki müzik dolu serüveni Ankara’dan sonra Edirne, Çanakkale, Eskişehir, Bursa, İzmir, Antalya, İstanbul ile devam edecek ve Mersin’de son bulacak. Bölgelerinde yapılan elemelerde birinci olacak amatör rockçılar, nisan ayında İstanbul’da gerçekleşecek büyük finale katılmaya hak kazanacak.

Rock’n Dark treni bu sene yeniliklerle hareket ediyor

Türkiye genelinde 9 ayrı bölgede gerçekleşecek yarışma sonunda geçtiğimiz yıllardan farklı olarak en iyi grup, en iyi erkek vokal, en iyi kadın vokal ve en iyi sahne performansı seçilecek.



Yarışma sonucunda seçilen ‘en iyi grup’a hem single kaydı gerçekleşecek hem de çekilen klipleri MTV’de yayınlanacak. En iyi grup ayrıca yurtdışında gerçekleşecek festivalde sahne alma şansını yakalayacak.

Bu sene ilk defa seçilecek ‘en iyi erkek vokal’, ‘en iyi kadın vokal’ ve ‘en iyi sahne performansı’ kategorilerinde ödül alan yarışmacılar da yurtdışında yapılan bir festivale konuk olarak katılabilecekler.

‘dan üyelerine inanılmaz fırsat

Efes Dark tarafından düzenlenen ve amatör rock gruplarına seslerini duyurma şansının yanısıra Türk Rock müziğine yeni soluklar kazandıran Rock’n Dark 2010’u izlemek isteyen rockseverler üye olarak yüzde 30’a varan indirimlerle sahip olacaklar.



Creative Talent Promotions (CTP) organizasyonuyla gerçekleşen Rock’n Dark Müzik Yarışması kapsamında genç müzisyenlerin heyecan dolu mücadelesi, emreaydın, Hayko Cepkin, maNga ve Gripin gibi Türkiye’nin önemli rock müzik sanatçı ve gruplarının verdikleri konserler ile renklenecek.

Yarışma Programı



9 Ocak Cumartesi Ankara, Dib Sahne, biletin satıldığı yer,

Üyeler 15 TL, normal 20 TL

14 Ocak Perşembe Edirne, Bar Fly, biletin satıldığı yer,

Üyeler 15 TL, normal 20 TL

16 Ocak Cumartesi Çanakkale, Hedon, biletin satıldığı yer,

Üyeler 15 TL, normal 20 TL

19 Şubat Cuma Eskişehir, 222 Park, biletin satıldığı yer,

Üyeler 15 TL, normal 20 TL

27 Şubat Cumartesi Bursa, Suare, biletin satıldığı yer,

Üyeler 25 TL, normal 35 TL

6 Mart Cumartesi İzmir, Noxx, biletin satıldığı yer,

Üyeler 25 TL, normal 35 TL

13 Mart Cumartesi Antalya, Talya, biletin satıldığı yer,

Üyeler 20 TL, normal 30 TL

18 Mart Perşembe İstanbul, Balans, biletin satıldığı yer,

Üyeler 25 TL, normal 35 TL

10 Nisan Cumartesi Mersin, Armada, biletin satıldığı yer,

Üyeler 15 TL, normal 20 TL

30 Nisan Cuma İstanbul, Refresh The Venue, biletin satıldığı yer,

Üyeler 25 TL, normal 35 TL

Jüri Üyeleri



Birol Namoğlu (Gripin)

Birsen Birdir (Yuxexes Yayın Koordinatörü, Evdeki Ses Programı sunucusu)

Can Sertoğlu (mor ve ötesi ve sakin Menajeri, Rakun Müzik ve MOREmanagement Genel Müdürü)

Çağlan Tekil (Müzik yazarı, radyo programcısı)

Cem Özkan (Prodüktör, şarkı yazarı, solist)

Doğu Yücel (Düşler ve Kabuslar Sitesi kurucusu, yazar)

Ferman Akgül (maNga)

Hayko Cepkin

Kaan Volkan (MySpace Türkiye Direktörü)

Metehan Mert Çakır (Rock FM Genel Yayın Yönetmeni, müzisyen)

Necdet Dikici (Gece Yolcuları Menajeri, Gece Production Genel Müdürü)

Şafak Ongan (Dream TV Genel Yayın Yönetmeni)

Selim Serezli (Müzik Yapımcısı)

Tolga Akyıldız (Müzik yazarı, jüri başkanı)

Yalçın Birol (MTV Genel Yayın Yönetmeni)

Emre aydın