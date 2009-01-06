Rock'n Dark Express Yarışması'nda buluşalım!

Toplantıya, yarışma sponsoru Efes’in Pazarlama Müdürü Özlem Çetinkaya, yarışmanın bölge elemelerinde sahne alacak Hayko Cepkin ve geçen seneki yarışmanın birincisi Batı Yakası Gurubunun üyelerinin de aralarında yer aldığı çok sayıda davetli katıldı.

Efes Dark sponsorluğunda gerçekleşen ve amatör müzisyenlere rock dünyasında yer edinme imkanı sunan Rock’n Dark Express Yarışması kapsamında, İstanbul, Ankara, Trabzon, Çanakkale, Eskişehir, İzmir, Antalya ve Adana’da elemeler yapılacak.

Elemelerde başarılı olan amatör rock grupları, mayıs ayında İstanbul’da gerçekleşecek büyük finale katılma hakkı kazanacak. Yarışma sonunda birinci olan grup dijital single ve klip yapma ve bu klibi MTV’de yayınlatma imkanı bulacak.

18-29 yaş arası tüm amatör rock gruplarının katılabildiği yarışmada, ikinci olan grup enstrüman seti, üçüncü grup katıldığı şehirde bir sene ücretsiz stüdyo kullanım hakkı elde edecek.

Bu arada, yarışma kapsamında Hayko Cepkin, Seksendört, Gece Yolcuları, Yüksek Sadakat gibi rock sanatçı ve grupları da konserler verecek.