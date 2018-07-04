Rodrigo Amarante 13 Kasım’da Zorlu PSM’de!

Tüm dünyanın Narcos dizisinin jenerik müziği “Tuyo” ile tanıdığı şarkıcı, söz yazarı, şair ve multi-enstrümantalist Rodrigo Amarante, 13 Kasım akşamı Zorlu PSM Studio’ya konuk olmaya hazırlanıyor.

Müzik kariyerine 1997 yılında kurulan Brezilyalı indie rock grubu Los Hermanos ile adım atan Rodrigo Amarante, back vokal olarak girdiği grupta kısa sürede kendini geliştirerek müzikal yeteneğini kanıtladı. Gitardaki başarısıyla ve yaratıcı söz yazarlığıyla adından söz ettiren Amarante, Multishow Ödülleri’nde en iyi enstrümantalist ödülüne layık görüldü.

Los Hermanos’tan sonra Moreno Veloso ve Nina Becker ile buluştuğu Orquestra Imperial’e odaklanan sanatçı, bu dönemde Devendra Banhart ile de çalıştı. 2007 yılında The Strokes’un davulcusu Fabrizio Moretti ve Binki Shapiro ile Little Joy grubunu kurarak Pitchfork tarafından“yılın en tatlı, en dinlenilesi ve en keyif veren albümü” olarak tanımlanan bir albüme imza atan Amarante, ilk solo albümü “Cavalo”yu 2014 yılında sevenlerinin beğenisine sundu.

Rodrigo Amarante, uluslararası alandaki büyük çıkışını Netflix’in dünyaca ünlü dizisi Narcos’un jenerik müziği “Tuyo” ile yakaladı. Listelerde zirveye oturan ve Emmy ödüllerine aday gösterilen şarkıyı yazarken Pablo Escobar’ın annesinden ilham aldığını vurgulayan sanatçı, 13 Kasım akşamı “Tuyo”nun yanı sıra “Hourglass”, “Irene” gibi birçok sevilen şarkısıyla hayranlarının karşısında olacak. Bu unutulmaz konserin açılışını ise alternatif sahnenin çok konuşulan isimlerinden Sedef Sebüktekin yapacak.

Rodrigo Amarante konserinin biletleri, 04 Temmuz’dan itibaren Zorlupsm.com, Biletix.com adreslerinde ve Zorlu PSM gişelerinde satışta olacak.

Tarih: 13 Kasım 2018

Yer: Zorlu PSM Studio

Kapı açılış: 20.30

Sedef Sebüktekin: 21.00

Rodrigo Amarante: 22.00

