Roket Adam Türkiye'ye geliyor!

Yer çekimine ve trafiğe meydan okuyan bu araç, Türkiye'nin genç iletişim uzmanlarından Lisa Medya'nın kurucusu olan Pınar Pişirgen koordinatörlüğünde Türkiye'ye getiriliyor.



Leonardo daVinci'nin geçmişteki harika tasarımları, Buckminster Fuller'in hafif malzemeler ile askeri uçuş tasarımları ve Harry Potter'ın Hızır Otobüsü gibi fanteziler, James Bond Thunderball 1965 filmi, roket motoru ile uçabilmenin ilk fikirlerini oluşturmuştu.



Rüyalar gerçekleşti ve roket motoru ile uçabilmek mümkün oldu.Muadillerinden çok küçük ve sıtr çantası şeklinde taşınabilen bu cihazdan dünyada sadece 3 adet bulunuyor. 70 mt yükselebilen Roket Adam 120Km/saat hız elde ediyor.

Amerika Colarado eyaletinde Canon şehrindeki 500mt uzunluğundaki Royal Gorge Köprüsü'nü 21 saniyede geçen Roket Adam dünya rekorunu kırmış oldu.



Bu muhteşem ekstreme gösteriyi, sıradışı tanıtım çalışmalarını ve farklı reklam yapmayı tercih eden markalar için Türkiye'ye getiren Pınar Pişirgen ''Projeyle en başından beri ilgileniyordum ve Türkiye'de farklı PR çalışmalarını tercih eden çok yenilikçi ve dışa dönük şirketler ve markalar var, neden Türkiye'ye getirmeyelim ki diye düşündüm'' dedi. ve Roket Adamı çok yakında İstanbul semalarında görebileceksiniz.