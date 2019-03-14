Roman Flügel, Big Burn Nights kapsamında RX İstanbul’a geliyor

Türkiye'nin en büyük elektronik müzik festivali Big Burn Istanbul'un kış serisi Big Burn Nights, 16 Mart Cumartesi gecesi Alman DJ, prodüktör, müzik gurusu Roma Flügel’i underground tarzıyla RX İstanbul’da ağırlayacak. Şehrin en iyi ses sitemine sahip olan kulübünde gerçekleşecek olan gece, bu yıl 3.sü düzenlenecek Big Burn İstanbul Festival için ipuçları veriyor.

Alman elektronik müzik sahnesindeki en büyük isimlerden birisi Roman Flügel. 1990'ların başından bugüne elektronik müziğin içerisinde. Frankfurt’ta Jörn elling Wuttke ile tanışması aradından Alter Ego, Sensorama ve Acid Jesus gibi bir çok başarılı çalışmaya imza attı. Frankfurt’ta Detroit soundlarıyla tanındı. Ongaku, Klang, Playhouse müzik şirketlerinin sahibi ve elektronik müzikte Almanya’nın en önde gelen isimlerinden birisi.

Daft Punk, The Human League, Primal Scream, Pet Shop Boys, Kylie Minogue için yaptığı remixler dışında İbiza/Amnesia ve Berlin/Berghain gibi klüplerde hünerlerini sergiliyor. Çağdaş müzik olarak isimlendirdiği geniş yelpazesinde Acid House gibi ilginç Tekno tatlarını futuristik italo discoyla buluşturuyor ve Alman underground’unda oldukça seviliyor. Adı 1990 a kadar uzanan Flugel, farklı soundlarıyla Big Burn Nights sunumuyla RX’te dinleyicilerini bambaşka alemlere götürmeye geliyor!

Türkiye’de ve dünyada elektronik müziğe yön veren Burn Enerji İçeceği’nin birbirinden eğlenceli etkinliklerinden haberdar olmak ve hiçbirini kaçırmamak için sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın.

