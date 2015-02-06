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    HaberlerEtkinlikRomantizmle eğlenceyi bir arada yaşamak isteyenlere
    06.02.2015 - 10:59 |

    Romantizmle eğlenceyi bir arada yaşamak isteyenlere

    Yılın en romantik tarihi 14 Şubat’ta; sevdiğinize unutulmaz bir gün yaşatmak istiyorsanız Grand Cevahir Hotel & Convention Center sizin için doğru tercih olacak…

    Romantizmle eğlenceyi bir arada yaşamak isteyenlere

    Grand Cevahir Hotel & Convention Center’ın deneyimli aşçılarının elinden çıkma Sevgililer Günü özel menüsü, en güzel aşk şarkılarından oluşan canlı müzik grubu ve gecenin ilerleyen saatlerinde eğlenceli Sevgililer Günü Partisi dolu dolu bir gece geçirmenizi sağlayacak.

    Yılın en romantik gününü; İstanbul’un merkezinde bulunan konumuyla ulaşım kolaylığına sahip ve yılların verdiği tecrübeyle misafirlerine güçlü bir hizmet kalitesi sunan Grand Cevahir Hotel & Convention Center’da geçirerek unutulmaz bir geceye imza atmaya hazırlanın…

    Sevgililer Günü’nü en özel şekilde geçirmek isteyen çiftler; romantizm ve eğlenceyi Grand Cevahir Hotel & Conveniton Center’da birarada buluyor… Sevgililer Günü’ne özel en ince ayrıntısı düşünülerek hazırlanan paketlerden kendilerine uygun olanı seçen çiftler, unutulmaz bir gün için Grand Cevahir Hotel & Convention Center’ı tercih ediyor.

    Deneyimli aşçıların elinden çıkma menüyle başlayan geceye, en güzel aşk şarkıları seçilerek hazırlanmış reperatuvara sahip canlı müzik gurubu eşlik edecek. Geceye noktayı ise hareketli DJ performansı koyacak…

    Romantizme ve eğlenceye doyacağınız bu gecede konaklama yapmak isteyenlere ise özel paketler sunulacak… Siz de; dört dörtlük bir konaklama, leziz menüler, canlı müzik ve DJ performansı, günün yorgunluğunu üzerinizden atmanızı sağlayacak spa merkeziyle yılın en romantik gününü unutulmaz kılmak istiyorsanız 14 Şubat’a kadar rezervasyonlarınızı yaptırmayı unutmayın.

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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