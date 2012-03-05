Ronin 10 Mart'ta Borusan Müzik Evi'nde!

Doğaçlama performanslarında yorumcu ve dinleyici arasındaki sınırları ortadan kaldırmayı hedefleyen grup, dinleyicilere alışılmamış bir deneyim yaşatacak.

2011 yılında kurulmuş olan zen-funk beşlisi RONIN 10 Mart Cumartesi akşamı Borusan Müzik Evi'nde İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. Zürihli besteci ve piyanist Nik Bartsch'ın kurduğu RONIN beşlisi, performanslarındaki doğaçlama anlarla yorumcu ve dinleyici arasındaki sınırları ortadan kaldıracak, müzikseverlere funk'tan klasik müziğe ve Japon ritüel müziklerine kadar ulaşan bir müzik şöleni sunacak.

2001 yılında kurulan RONIN grup elemanlarının 10 yılı aşan müzikal evrimi sahneye her çıkışlarında yeni bir deneyimle gelişiyor. Katılımcılık, eleştirel ve ironik müzikal ve sözlü diyaloglar RONIN'in performanslarının birer parçası olduğu için dinleyiciler de yeni ve alışılmamış deneyimler yaşıyorlar.

Doğaçlama ve dikkatli kompozisyonun etkileşimi

RONIN, dinleyicilerin dikkatini müzikteki minimal değişimlere ve sözlere çekiyor. Grubun müziğinin dikkatlice oluşturulmuş bir kompozisyon yapısı olmasına rağmen doğaçlama da performanslarında önemli rol oynuyor. Diğer yandan bir eserdeki vurgu, gizli notalar ve varyasyonlar grup müzisyenleri arasında gidip geliyor. Sonuçta bir müzisyenin diğerlerinden daha fazla özgürlüğü olabiliyor. Bu özgür ses dikkatlice oluşturulmuş kompozisyonlarla etkileşim kurduğu zaman dinleyicilere büyüleyici anlar yaşatıyor.

RONIN grubu, 1971 Zürih doğumlu piyanist, besteci ve yapımcı Nik Bartsch tarafından 2001 yılında kuruldu. Zürih üniversitesinde felsefe, dilbilimi ve müzikoloji okuyan Bartsch, 2003-2004'te altı ay boyunca Japonya'da kaldı. Deneyimlerini müziğine yansıtan ödüllü sanatçı aynı zamanda RITUAL GROOVE MUSIC ve MOBILE isimli müzik gruplarında yer alıyor.

NIK BARTSCH’S RONIN KONSERİ

Tarih: 10 Mart 2012, Cumartesi

Saat: 21.30

Yer: Borusan Müzik Evi, Beyoğlu

NIK BÄRTSCH'IN RONIN GRUBU

"LLYRIA"

NIK BÄRTSCH piyano

KASPAR RAST davul

THOMY JORDI bas

SHA bas klarnet / saksofon

ANDI PUPATO perküsyon