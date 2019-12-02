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02.12.2019 - 11:42 |

Rosie HW'nin 5 vazgeçilmezi

Rosie Huntington-Whiteley bir kez daha muhteşem stili ile karşımızda. Neredeyse her gün evden çıkmadan önce yaptığı final pozları ile bizimle ne giydiğini paylaşan Rosie'nin vazgeçilmezlerini inceledik.

Rosie HW'nin 5 vazgeçilmezi

Eda Özdemir - PembeNar Özel 

Rosie Huntington-Whiteley kırmızı halıda, Versace ve Balmain gibi büyük moda evlerinin imzalarını taşıyan elbiseler ile boy gösterse de aslında günlük tarzıyla da oldukça şık!

Rosie'nin günlük gardırobunun sırrı, trendlerin zirvesinde olmaktan endişe etmek değil, basit ama zarif olan klasik, işlenebilir parçalara yatırım yapmak.

Ünlü modelin tercih ettiği markalar Bottega Veneta, Celine ve Max Mara gibi koleksiyonlarını daha sade parça ve renklerden oluşturan markalar.

Genellikle krem, beyaz ve ten rengi tonları tercih eden Rosie, kombinlerini basic bir beyaz tişört ile tamamlarken bazen bir yıldız parça ile kombinini zenginleştiriyor. 

Felsefesinde, tekrar giyebileceğiniz bir parça olduğu takdirde ya da bir kemer veya çanta gibi klasiklerde Gucci ve Saint Laurent gibi büyük markalardan alışveriş yapmanın akıllıca bir yatırım olduğuna inanıyor. 

Büyük çerçeveli gözlükler Rosie'nin olmazsa olmazları arasında! Koyu renkli büyük çerçeveli gözlükleri genellikle Celine ve Tom Ford imzalı.

Bu sezon Rosie'nin vazgeçilmezleri arasında neredeyse Bottega Veneta'nın koleksiyonunda bulunan tüm çantalar var! Yumuşak pouch ya da sert görünümlü clutch çantaları oldukça sık kullanan Rosie, ayakkabılarda ise önü açık mule ayakkabılar ya da kare burunlu botları tercih ediyor.

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