Rotana’dan Christmas'a özel akşam yemeği ve brunch

24 Aralık’ta konuklar, Elements All Day Dining Restaurant’ta, Christmas müzikleri eşliğinde ikram edilecek lezzetler ile ağırlanacak.

Dünyanın önde gelen uluslararası otel zincirlerinden olan Rotana, İstanbul’da hizmete açtığı Burgu Arjaan by Rotana ve Tango Arjaan by Rotana ile misafirlerine ev ortamı sıcaklığını sunuyor.

Rotana, 24 Aralık Perşembe günü Christmas yemeği için Elements All Day Dining Restaurant’ı tercih edenlere özel bir menü sunacak. Konuklar, gece için özel dekore edilecek restoranda, Christmas müzikleri eşliğinde enfes lezzetleri keşfetme şansı bulacak.

Christmas menüsünde; Modern Meze Tabağı (Bibere sarılı kısır, domates içinde patlıcan salata, Çerkez tavuğu, füme somon, yaprak sarma, tartalet içerisinde humus, Japon fasulyeli zeytinyağlı enginar, cevizli kabak, fesleğenli levrek, domates, salatalık, beyaz peynir); közlenmiş biber, ceviz ve nar ekşisi sos ile birlikte içli köfte yer alıyor.

Menüde ana yemek olarak ise konuklara iki seçenek sunuluyor; ıspanak kreması ve kekikli kuzu sos ile ağır ateşte pişirilmiş kuzu kol, firik pilavı veya mevsim sebzeleri, kestane ve kendi sosu ile fırında hindi dolması ve iç pilav.

Tatlı olarak da çarkıfelek meyve sos ve portakal şekerlemesi ile beyaz çikolata ve keçiboynuzu parfe bulunuyor. Limitsiz yerli içkinin de dahil olduğu menünün kişi başı fiyatı ise 99 TL.

Elements All Day Dining Restaurant, 25 Aralık Cuma günü de saat 10.00 – 14.00 arası Christmas Brunch’ında konuklarını ağırlayacak. Brunch fiyatı ise, soft drink dahil kişi başı 75 TL.

İstanbul’un Anadolu yakasında Maltepe’de yer alan “Burgu Arjaan by Rotana” ve “Tango Arjaan by Rotana” Bağdat Caddesi ile önemli iş, eğlence ve alışveriş merkezlerine yakın konumda bulunuyor. Uzun ve kısa dönem konaklamalar için uygun özellikte odaları bulunan oteller, metroya yürüme mesafesinde ve Bağdat Caddesi’ne ise 10 dakikalık mesafede yer alıyor.