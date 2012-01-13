BİST99.838-0,38EURO6,36-0,48USD5,74-0,66ALTIN277,58-0,64
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Yaşam

    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEtkinlikROXY’de Cumartesi sürprizi: 90’lar Gecesi
    13.01.2012 - 17:29 |

    ROXY’de Cumartesi sürprizi: 90’lar Gecesi

    Bu geceye özel giriş ücretsiz

    ROXY’de Cumartesi sürprizi: 90’lar Gecesi

    90’ların en hit parçaları 14 Ocak Cumartesi gecesi dans severlerle buluşuyor. 90’ların farklı müzik akımlarından oluşan parçaları Roxy seçkisiyle sunulacak. 90’ların en iyi dans parçalarına yer verilecek gecede müziğinin zirvesine ulaşabileceğiniz bir yolculuk niteliğinde.
    Cumartesi’nin bir diğer sürprizi ise, bu geceye özel tüm gece girişin ücretsiz olması…Ayaklarınız acıyana kadar dans etmek istiyorsanız bu Cumartesi ROXY’desiniz…

    Cumartesi / Pop 90’s – kapı açılış: 23:00

      28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
      daha fazla video için
      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi

      Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi

      Son dakika... Adalet Bakanlığı, terörist Ferhat Abdi Şahin için harekete geçti

      Son dakika... Adalet Bakanlığı, terörist Ferhat Abdi Şahin için harekete geçti

      Elâzığ’da feci kaza!

      Elâzığ’da feci kaza!

      Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

      Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

      Sıradaki Haber