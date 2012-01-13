ROXY’de Cumartesi sürprizi: 90’lar Gecesi

90’ların en hit parçaları 14 Ocak Cumartesi gecesi dans severlerle buluşuyor. 90’ların farklı müzik akımlarından oluşan parçaları Roxy seçkisiyle sunulacak. 90’ların en iyi dans parçalarına yer verilecek gecede müziğinin zirvesine ulaşabileceğiniz bir yolculuk niteliğinde.

Cumartesi’nin bir diğer sürprizi ise, bu geceye özel tüm gece girişin ücretsiz olması…Ayaklarınız acıyana kadar dans etmek istiyorsanız bu Cumartesi ROXY’desiniz…

Cumartesi / Pop 90’s – kapı açılış: 23:00