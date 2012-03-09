Roxy'nin mart programı dopdolu!

İşte Mart ayı programı:

9 Mart Cuma: Disco Night (Kaan&Hayko)

Dj Kaan ve Hayko Roxy Kabininde

Roxy’nin konsept haline getirdiği Disco Night etkinliklerinin 4.’sünde DJ kaan ve Hayko Roxy kabininde.Tüm zamanların en iyi dans, elektronik, disko parçaları Roxy seçkisiyle dans severlerle buluşacak. Disko müzik arşivinin en iyi ve en yeni parçalarına da yer verilecek gece dansın zirvesine ulaşabileceğiniz bir yolculuk niteliğinde.

Kapı açılış: 23:00 Giriş Ücretsiz www.roxy.com.tr Roxy: Sıraselviler Cad. Aslanyatağı Sk. Beyoğlu İstanbul.

10 Mart Cumartesi: Pop 90's

90’ların eğlenceli,pop, hiphop, elektronik dans, bazen 'soft' bazen de 'kitch' parçaları ... 90’lar dönemi Roxy'nin İstanbul gece hayatına başlama dönemi. Elektronik müziğin ciddi bir şekilde ilerlediği, Rock müziğin en son şeklini aldığı, eğlencenin üst noktaya geldiği bir dönem. Elektronik müzikten Rock’a 90’ların müziği ''Pop 90s'' gecesinde buluşacak.

Kapı açılış: 23.00 Giriş ücretsiz Roxy: Sıraselviler Cad. Aslanyatağı Sk. Beyoğlu İstanbul.

16 Mart Cuma: Cüneyt Ergün

Cüneyt Ergün Çarpıcı Şarkı Sözleri ve Sıra dışı Sesiyle Roxy Sahnesi’nde



Farklı dönem sound’larının izlerini ustaca birleştirerek ortaya “zamansız” yeni bir üslup çıkaran besteleri, edebiyatla sıkı dostluğunu açıkça gösteren çarpıcı şarkı sözleriyle Cüneyt Ergün, Roxy Sahnesi’nde.

Cüneyt Ergün; alışılmışın dışında ses rengi, güçlü ve derin şarkı sözleriyle günümüz Türk rock müziğine güçlü bir giriş yaptı. İlk albümü “Bilinmeyen Saati Uygulaması”nda yer alan parçalarının yanı sıra Manu Chao ve Shantel’den de coverların yer alacağı %100 canlı konser performansında Cüneyt Ergün, müzik severlerin kalplerindeki sesi işitilir hale getirecek. “Ukala bir boyun eğiş” olarak nitelendirilebilecek şarkı sözleriyle Cüneyt Ergün, kendine ait üslubuyla müzikte yenilik arayanlar için iyi bir seçenek sunuyor.

Albüm hakkında: Aynı zamanda müzik öğretmeni olan Cüneyt Ergün “Bilinmeyen Saati Uygulaması” adını taşıyan bu ilk albümüyle, klasik kalıplardan sıkılanlar için iyi bir alternatif sunuyor. Albüm, söz ve müziği Cüneyt Ergün’e ait on parçadan oluşuyor. Ergün, “Bilinmeyen Saati Uygulaması” albümüyle aynı adı taşıyan ilk video klibiyle kısa sürede sosyal medyada fenomen haline geldi. Ardından ikinci video klibini “Aşkımın Bir Kalbi Varmış” adlı parçaya çekti. Albümün 3. klibinde ise Ergün, “Taşıdığım Kadar Varsın” diyor.

Bilet fiyatları: Öğrenci 15 TL Tam20 TL Kapı açılış 22.00 Roxy: Sıraselviler Cad. Aslanyatağı Sk. Beyoğlu İstanbul.

17 Mart Cumartesi: Disco Night

Roxy’nin konsept haline getirdiği Disco Night etkinliklerinin 5.’si dans severlerle buluşuyor. Tüm zamanların en iyi dans, elektronik, disko parçaları Roxy seçkisiyle dans severlerle buluşacak. Disko müzik arşivinin en iyi ve en yeni parçalarına da yer verilecek gece dansın zirvesine ulaşabileceğiniz bir yolculuk niteliğinde.

Kapı açılış: 23:00 Giriş Ücretsiz Roxy: Sıraselviler Cad. Aslanyatağı Sk. Beyoğlu İstanbul.

24 Mart Cumartesi: Mahala Rai Banda

Balkan Müziğinin Kıpır Kıpır Havası Roxy Sahnesi’nde

24 Mart Cumartesi gecesi Roxy sahnesine çıkacak olan Mahala Rai Banda izleyicilere Bükreş mahallelerinden dans ve eğlence dolu bir düğün kutlaması sunacak.

Romanya Kültür Merkezi sponsorluğunda “Shaman” tarafından düzenlenen Urban Balkan –Romanian Vibes etkinliklikleri Balkan müziğinin kıpır kıpır havasını İstanbul’a taşıyacak. Etkinliklerden ilki 24 Mart Cumartesi günü gerçekleşecek Mahala Rai Banda Konseri. Mahala Rai Banda, Romanya Çingene müziğinin iki efsanevi ismi Taraf de Haidouks ve Fanfare Ciocarlia’yı çıkaran iki köyün genç müzisyenlerinin bir araya gelmesiyle oluştu. Grup kısa sürede yepyeni bir Balkan fenomeni haline geldi. Mahala Rai Banda, muhteşem bir brass üflemeli takımı, kemanlar, akordeonlar ve funky davul setiyle Balkan müziğine yepyeni bir soluk getirdi.

İlk albümünü 2004’te çıkaran Mahala Rai Banda’nın parçaları bir anda tüm dünyada Balkan partilerinin standartları haline geldi. Shantel tarafından remikslenen Mahalageasca parçası uluslararası bir hit olurken, Mahala Rai Banda Berlin’den Londra’ya muhteşem sahne performansları ile Avrupalı müzikseverleri büyülüyordu. 2009’da çıkan Ghetto Blasters albümüyle dünya müziği listelerinde giren grup, müzik eleştirmenlerince Balkan müziğinin en iyi temsilcileri arasında sayılıyor. Yenilikçi ve cesur yaklaşımlarıyla reggae, rumba, funk ve pop türleriyle geleneksel Romen müziğini örgüleyen Mahala Rai Banda İstanbullulara bir müzik şöleni sunacak.

Kapı açılış: 22.00 Giriş Tam 30 TL Öğrenci 20 TL Roxy: Sıraselviler Cad. Aslanyatağı Sk. Beyoğlu İstanbul.



31 Mart Cumartesi: Disco Night

Roxy’nin konsept haline getirdiği Disco Night etkinliklerinin 5.’si dans severlerle buluşuyor. Tüm zamanların en iyi dans, elektronik, disko parçaları Roxy seçkisiyle dans severlerle buluşacak. Disko müzik arşivinin en iyi ve en yeni parçalarına da yer verilecek gece dansın zirvesine ulaşabileceğiniz bir yolculuk niteliğinde.

Kapı açılış: 23:00 Giriş Ücretsiz Roxy: Sıraselviler Cad. Aslanyatağı Sk. Beyoğlu İstanbul.

Gökçe İçelli | Avangard İletişim | M: 0533.246.27.74 | w: avangardiletisim.com | Cihangir Mh. Sıraselviler Cad. Arslanyatağı Sk. No:7 Beyoğlu İstanbul