Evlerine parke seçerken şıklık ve mobilyalarınıza uyumu dışında dikkate almanız gereken noktalar bulunur. Özellikle parkenizin hangi özelliklere sahip olması gerektiğine ve temizlik aşamalarının nasıl olması gerektiğini bilmeniz gerekir. Bu anlamda, hangi alanda, ne kadar süreyle (bir sonraki değişim zamanını öngörmek doğru seçim için önemli) ve ne tür bir parke kullanacağınızı belirlemeniz gerekir. Peki doğru parke modeli seçerken nelere dikkat edilmeli? Rutubetli evler için parke seçimi nasıl olmalı? İşte detaylar...

Parke seçerken nelere dikkat etmeliyiz?

Çok fazla çeşit, uzun süren kararsızlıklara dönüşebilir. Bunun önüne geçmek için, parke seçerken dikkat etmeniz gereken kimi püf noktaları bir araya getirdik.

-Öncelikle parkeyi kullanacağınız alanı belirleyin. Eğer evler için kullanıyorsanız ince, ofisler için kullanıyorsanız kalın olmasını tercih edin. Parke sınıfı olarak evlere 21 ve 23 ofislere ise 31 ve üstü sınıflar doğru tercihtir.

-Eğer laminant parke kullanacaksanız, parkenizi kullanacağınız alanda kapalı şekilde en az 48 saat kalmasını sağlayın. Bu, parkenizi döşediğiniz zaman oluşması muhtemel ayrılma ve sıkışmaları önler.

-Şişme olmasını önlemek için, temizlemek için sirke ve su ile silmeli sonra da bir kuru bezle kurulamalısınız.

- Özellikle renk seçiminiz için mutlaka mobilyalarınızı düşünerek hareket edin. Seçtiğiniz mobilya ya da aksesuarlara kontrast oluşturacak parkeler, hem mekanı daha etkin gösterir hem de mobilyalarınızın daha şık görünmesini sağlar. Tıpkı mobilyalar gibi, duvar rengi ya da duvar kaplamalarınızı önceden belirlemek, size parke seçiminizde büyük rahatlık sağlayacaktır.

- Kullanıma yönelik önemli kriterlerden bir diğeri de, parke plakalarının kesişim yerlerinin üzerindeki 1mm boşlukların V şeklinde birleşmesi sonucunda oluşan ve ‘derz’ adı verilen çizgilerdir. Parkeler derzli ve dersiz parke olarak ikiye ayrılır. Dekoratif anlamda hoş bir görünüme sahip bu parkeler, kolaylıkla temizlenebilir.

Rutubetli evler için parke seçimi nasıl olmalı?

-Bu konuda en önemli dikkat etmeniz gereken durum, ev içerisinde rutubeti artırıcı durumlara sebebiyet verecek şeyler yapıyorsanız, parkeniz ne olursa olsun zarar görecektir.

-Rutubetli evlerde, rutubetin bulunduğu ortamda nemin artmasına sebebiyet verecek olan durumlardan kaçınmalısınız.

-Parke temizliğinde sirkeli su kullanmalısınız. Düzenli kullandığınız takdirde sirkeli su, rutubeti gidermek ve parkenin zarar görmesini engellemek açısından iyi bir çözüm olacaktır.

-Ancak sirkeyi tek başına kullanmanız, hem kokusu itibariyle durumu daha da zorlaştırabilir. Özellikle laminant parke kullanıyorsanız, renginin ağarmasına sebep olabilirsiniz. Bu yüzden mutlaka su ile kullanmalısınız.

-Oda içindeki sıcaklık arttığında, dışarıdan gelen taze hava ile birlikte bağıl nem miktarı da artacaktır. Böylesi bir durumda, uygulamaca olaya müdehale ederek bağıl nemi ideal orana ulaştırması gereklidir. Lamine parke, özellikle geniş mekanlarda kullanıldığı zaman, ortamdaki ısı ve rutubetin ani ve aşırı değişikliklere uğramamasına dikkat edilmelidir.