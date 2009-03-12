Rüya şehirde kıyasıya mücadele!

Büyük heyecan ve kıyasıya mücadelelere sahne olan “Monopoly Dünya Şampiyonası” için geri sayım başlıyor. Dünyanın her köşesinden gelecek şampiyonlar büyük finalde buluşmaya hazırlanıyor…

9 Nisan’a kadar devam edecek Türkiye elemelerine katılmak için internet sitesine girmek gerekiyor.

Monopoly hakkında bilgisine ve şansına güvenen yarışmacıların kıyasıya rekabeti sonunda, en iyi 50 Monopoly oyuncusu Türkiye Şampiyonası Finali’ne katılmaya hak kazanacak. Monopoly Türkiye Şampiyonası Finali 19 Nisan’da Otto Santralde yapılacak. Türkiye Şampiyonası final gününde ise finalistler arasında oynanacak Monopoly turları sonunda Türkiye şampiyonu belli olacak.

Türkiye şampiyonu bir arkadaşı ile birlikte, 20 – 22 Ekim 2009 tarihleri arasında Las Vegas’ta yapılacak Dünya Şampiyonası’na katılmak için bulutların üzerinde yapacağı keyifli yolculukla rüya şehre ulaşacak…

Dünyanın en çok oynanan oyunu Monopoly, şansına ve stratejilerine güvenen usta oyuncuları, 20.000 dolarlık büyük ödüle ulaşmak ve bu heyecanı yaşamak için Monopoly Türkiye Şampiyonası’na davet ediyor.

Stratejilerime ve şansıma güvenirim, en çok oteli ben kurarım, en fazla parayı ben kazanırım diyorsan, Monopoly tam da senin gibi usta oyuncuları arıyor…

Hemen yarışmaya başla, final için yerini ayırt, Las Vegas seni bekliyor!

