Ryan Tedder Mayıs'ta Volkswagen Arena'da

Dünyanın en hit pop-rock grubu OneRepublic'in Grammy ödüllü solisti Ryan Tedder, ünlü DJ Alesso düeti ile Coachella’ya damga vurdu.

ABD California'daki Coachella Vadisi'nde düzenlenen ve daha ilk günden itibaren de sinema, müzik, moda ve sosyete dünyasının ünlülerinin akın ettiği dünyanın en renkli müzik festivali Coachella’nın 2015 line-up’ında yer alan müzisyen, sahne performansıyla izleyiciye unutulmaz sahnelerinden birini yaşattı.

Chris Brown, Rihanna, Maroon 5, Leonardo Di Caprio ve Paris Hilton gibi isimlerin özel olarak hazırladıkları giysilerle katıldığı festivalde müzikseverler, ikilinin düetiyle eğlencenin doruklarına çıktı.

Bugüne kadar kurucusu olduğu OneRepublic için “Apologize”, “Stop and Stare” ve "Counting Stars" gibi ezbere söylenen parçalara imza atan Ryan Tedder, grubu ile birlikte 30 Mayıs'ta ilk defa Türkiye'ye gelmeye hazırlanıyor. Pozitif Live imzasıyla Volkswagen Arena'da sahne alacak OneRepublic, bütün hit parçalarını bu kez Türkiye'deki hayranlarıyla seslendirecek.