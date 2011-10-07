Saadet zinciri bienali!

Lütfü Kaplanoğlu, 1. Uluslararası Boğaziçi Sanat Bienali’ne katılan sanatçılardan biri. Dün öğle saatlerinde ondan bir mesaj geldi: “Bu bienale katılan sanatçılardan biriyim. Neşe Banu sadece kendi reklamını yapmış, katılımcılardan aldığı paralarla etkinlik için hiçbir şey yapmamıştır.”

Hemen verdiği telefondan aradım Kaplanoğlu’nu. Anlattıkları dudak uçuklatacak cinstendi. Bienale katılım için kendisinden ücret istenmiş, ancak verilen sözler yerine getirilmemişti.

Kaplanoğlu’nun ardından Noyan Güven de benzer şikayetlerini dile getirdi. İşte sanatçıların görüşleri...

‘Bienale katılmak için 1000 TL ödedim’

Lütfü Kaplanoğlu (Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğretim görevlisi):

“Bu bianele katılmak için Neşe Banu bizden para istedi. Bir kişilik yer 1000 TL’ydi, ben iki kişilik yer istedim. Akademisyen olduğum için yüzde 50 indirim yaptı, 1000 TL ödedim. Parayı da Neşe Banu’nun kişisel hesabına yatırdım. Üstelik ben o parayı bienal Fulya Kongre Merkezi’nde yapılacak diye verdim. Sonra bize sormadan yeri değiştirdiler.

Ben daha önce Neşe Banu ismini duymamıştım. Ama baktım ki devletin bütün birimleri arkasında. Başbakanlık Tanıtma Fonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı... Profesyonel bir iş olacak sandım, sanat alanında böyle bir sahtekarlığın olacağını düşünmemiştim.

Karşıma tamamen amatörce, berbat bir organizasyon çıktı. Bienal için uçağa binip Erzurum’dan İstanbul’a geldim. Benim resimlerimi Otağ-ı Hümayun‘a koymuşlardı, “Ben buraya işlerimi asmam” dedim. Bunun üzerine Basın Müzesi’ne aldılar. Ama ben eşime dostuma sergim var, gelin diyemiyorum. Çünkü utanıyorum.”Lütfü Kaplanoğlu (Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğretim görevlisi):

“Bu bianele katılmak için Neşe Banu bizden para istedi. Bir kişilik yer 1000 TL’ydi, ben iki kişilik yer istedim. Akademisyen olduğum için yüzde 50 indirim yaptı, 1000 TL ödedim. Parayı da Neşe Banu’nun kişisel hesabına yatırdım. Üstelik ben o parayı bienal Fulya Kongre Merkezi’nde yapılacak diye verdim. Sonra bize sormadan yeri değiştirdiler.

Ben daha önce Neşe Banu ismini duymamıştım. Ama baktım ki devletin bütün birimleri arkasında. Başbakanlık Tanıtma Fonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı... Profesyonel bir iş olacak sandım, sanat alanında böyle bir sahtekarlığın olacağını düşünmemiştim.

Karşıma tamamen amatörce, berbat bir organizasyon çıktı. Bienal için uçağa binip Erzurum’dan İstanbul’a geldim. Benim resimlerimi Otağ-ı Hümayun‘a koymuşlardı, “Ben buraya işlerimi asmam” dedim. Bunun üzerine Basın Müzesi’ne aldılar. Ama ben eşime dostuma sergim var, gelin diyemiyorum. Çünkü utanıyorum.”

Böyle bienal olur mu?

Noyan Güven (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Resim Bölümü öğretim üyesi): “Bu bana bir bienal gibi değil de dolandırıcılık gibi geliyor. Avukatlarımla görüşeceğim, nasıl mücadele edebilirsem edeceğim. İki kişilik yer için 1000 TL ödedim. Basın Müzesi’nde 13 adet ebru tablom var; düzenlemesini bile kendim yaptım. Organizasyon üçüncü sınıf bile değil, verdiğimiz paralar nereye gitti?

Özgeçmişimi, adımı kendim yazdım. Böyle bienal olur mu? Böyle bir programla bienal olursa vay bu ülkenin haline. Bienalde eser satılır mı? Burada satılıyor.

Hadi ben bir aptallık yaptım, kandım. Adı sponsor olarak geçen Başbakanlık Tanıtım Fonu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür Bakanlığı, Yıldız Teknik Üniversitesi bienalin programını öğrenmeden mi teslim oldular? Vali ve Belediye Başkanı kataloga “Bu bienal İstanbul’a değer katacak” diye yazmışlar. Yazmadan önce içinde ne gibi eserler var dememişler mi?