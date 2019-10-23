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23.10.2019 - 00:00 |

Sabah saatleri daha verimli

Günün ilk yarısında gerekli değişiklikleri, ayarlamaları yapmak daha doğru olacak.

Sabah saatleri daha verimli

Bugün ne yapılabilir? Günün ilk yarısında gerekli değişiklikleri, ayarlamaları yapmak daha doğru olacak. Bu saatlerde başkalarının fikirlerinden yararlanmak daha kolay olacak. Öğle saatlerinde hareketlilik var. Ancak düşüncelerimizde biraz daha esnek olalım. Kimi zaman farklı görüşler yüzünden zorlanabiliriz. Akıl ve duygular arasında kalmak mümkün.

Nelerden kaçınmalı? Ay saat 12:14’ten itibaren boşluğa girmekte. Bu saatlerde yapılan değişiklikler yüzünden hızlı ilerlemek pek kolay olmayabilir. Öğle sonrasında yavaşlama var ve tam istediğimiz hızda hareket edemeyebiliriz. Bunun yerine eldeki işlere odaklanmak, ortaya çıkabilecek yeni durumlara görmek daha doğru bir yaklaşım olacak.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 5/Hareket  Yaratıcılığımızı kullanmaya bakalım.  Maya takvimi Tzolkin’e göre bugün Hareket ya da diğer adıyla Dünya günündeyiz. Dünyaya ait gelişmelerle daha yakından ilgilenme gereği var. Her şeyin daha dengeli ve kararlı olmasını istesek de ortaya çıkan değişiklikler yüzünden daha esnek olabilmeyi öğrenmek durumundayız.

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
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Bugün

Bugün kendiniz için yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Kendinizi daha iyi ifade edebilmek için hobi edinmek isteyebilirsiniz. Harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken günlerden biri. Yüksek beklentiler içinde olabilirsiniz. Güven içinde hissedeceğiniz, size keyif veren yerlerde olmak size iyi gelecektir. Gün boyu iyimserliğinizi koruyacaksınız.Devamını Oku

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Bugün

Ev hayatınızla ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Küçük aksaklıklara karşı dikkatli olmalısınız. Evdeki konularla ilgili risk almaya yatkın olabilirsiniz. Karar vermeden önce dikkatli davranmanızda fayda var. Kendi iç sesinize güvenerek hareket etmeniz gereken durumlar söz konusu olabilir. Gün içinde abartıya kaçmamaya özen gösterin.Devamını Oku

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Bugün

Bugün yaşayacağınız olaylarla ilgili yüksek beklentiler içinde olabilirsiniz. Abartılı konuşmalar, çıkışlar yapabilirsiniz. Sabah saatlerinde iyimserliğinizi korumak daha kolay olacaktır. Ticari konularla ilgilenebilirsiniz. Sizi iletişimi yüksek bir gün bekliyor. Dolunay etkisiyle tamamlanmalar yaşayabilir, yeni başlangıçlar içinde heyecan duyuyor olabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili dalgalanmalar olabilir. İşinizle ilgili yüksek beklentiler içine girebilirsiniz. Yaşadığınız olaylarda abartıya kaçan kararlar almaya meyilli olacağınız zamanlar var. Sabah saatlerinde başkalarından gelecek destekler var, bu durum gün içinde sizi rahatlatacaktır.  Parasal birikimlerinizi riske atacak durumlardan kaçınmanızda fayda var.Devamını Oku

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Bugün

Yeni başlangıçlar yapmak için heyecan duyacağınız zamanlar var. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenmekten keyif alabilirsiniz. Sabah saatlerinde kendinizi daha güven içinde hissedebilirsiniz. Beslenmenize özen göstermelisiniz. Risk almadan önce iki kere düşünmenizde fayda var. İlişkileriniz gündeminizi etkileyebilir.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde farkında olmadığınız durumlar nedeniyle, başınıza gelen olaylarla ilgilenebilirsiniz. Olaylara abartılı yaklaşmamaya özen göstermelisiniz. Kabullenme içinde olacağınız ve içsel süreçler yaşayacağınız zamanlar var. Etrafınızdaki insanlarla iletişimde olmak size iyi hissettirecektir. Tamamlamanız gereken işlere özen göstermelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Arkadaşlarınızla keyifli zamanlar geçirebileceğiniz bir gündesiniz. İletişim halinde olduğunuz insanlara karşı abartılı yaklaşmamaya özen gösterin. Sabah saatlerinde pozitif duruşunuzla herkesi etkiniz altına alabilirsiniz. Geleceğinizle ilgili yüksek beklentiler içine girebilirsiniz. Aradığınız yardımı bugün bulacağınız zamanlar var.Devamını Oku

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Bugün

Çalışma ortamınızdaki ilişkiler bugün daha önemli bir hal alabilir. İş hayatınızdaki beklentilerinizin artması davranışlarınızda abartıya neden olabilir. Gün içinde risk almak isteyeceğiniz zamanlar var. Tamamlanması gereken işlerinizi bitirmek için uygun bir gün. Annenizle ilgili konuları gündeminize almanız gerekebilir.Devamını Oku

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Bugün

Uluslararası konular gündeminizi etkileyebilir. Yurtdışından gelen konuklarınızı ağırlamak durumunda kalabilirsiniz. Akademik konularla ilgili konulara daha çok zaman ayırmak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Keşfetme ve özgürleşmek isteği içinde seyahat planları yapmaya başlayabilirsiniz. Kendinizi geliştirici aktiviteler içinde olmak sizi keyiflendirecektir.Devamını Oku

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Bugün

Yaşadığınız sıkıntı ve endişeleri abartma eğiliminde olabilirsiniz. Kriz yaratan durumlardan uzak durmanızda fayda var. Ortaklı para durumlarına karşı beklentilerinizi yüksek tutmanız sizi zor duruma düşürebilir. Kontrollü olmakta fayda var. Sabah saatlerinde beslenmenize özen göstermeniz gereken zamanlar olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Eşinizle ilgili konularla ilgilenmeniz gereken durumlar olabilir. İlişkide olmak ve dengelenmeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Sabah saatlerindeki pozitif tavrınızı tüm gün sürdürmenizde fayda var. Gün içindeki konuşmaları abartıp, küslüğe götürmemeye özen göstermelisiniz. Sizi uğraştıran koşullara karşı, sakin tavrınızı korumalısınız.Devamını Oku

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Bugün

Sabah saatlerindeki pozitif davranışlarınızla iş arkadaşlarınızı motive edebilirsiniz. Sağlıkla ilgili konulara dikkat etmeniz gerekebilir. Beslenmenize özen göstermelisiniz. Gün içinde sizi yoran yıpratan koşulları abartmamaya çalışın. Bitirmeye çalıştığınız işleri sonlandırmanızı kolaylaştıran zamanlar var. Yeni başlayacağınız işler için planlama yapabilirsiniz.Devamını Oku

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