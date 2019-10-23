Sabah saatleri daha verimli

Bugün ne yapılabilir? Günün ilk yarısında gerekli değişiklikleri, ayarlamaları yapmak daha doğru olacak. Bu saatlerde başkalarının fikirlerinden yararlanmak daha kolay olacak. Öğle saatlerinde hareketlilik var. Ancak düşüncelerimizde biraz daha esnek olalım. Kimi zaman farklı görüşler yüzünden zorlanabiliriz. Akıl ve duygular arasında kalmak mümkün.

Nelerden kaçınmalı? Ay saat 12:14’ten itibaren boşluğa girmekte. Bu saatlerde yapılan değişiklikler yüzünden hızlı ilerlemek pek kolay olmayabilir. Öğle sonrasında yavaşlama var ve tam istediğimiz hızda hareket edemeyebiliriz. Bunun yerine eldeki işlere odaklanmak, ortaya çıkabilecek yeni durumlara görmek daha doğru bir yaklaşım olacak.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 5/Hareket Yaratıcılığımızı kullanmaya bakalım. Maya takvimi Tzolkin’e göre bugün Hareket ya da diğer adıyla Dünya günündeyiz. Dünyaya ait gelişmelerle daha yakından ilgilenme gereği var. Her şeyin daha dengeli ve kararlı olmasını istesek de ortaya çıkan değişiklikler yüzünden daha esnek olabilmeyi öğrenmek durumundayız.