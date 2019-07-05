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05.07.2019 - 16:58

Sabah saatlerinde dikkat

Günün erken saatlerinde maddi açıdan problem ya da huzursuzluk yaratabilecek durumlarla karşılaşabiliriz

Bugün ne yapılabilir ? Günün erken saatlerinde maddi açıdan problem ya da huzursuzluk yaratabilecek durumlarla karşılaşabiliriz. Biraz daha uyanık ve esnek düşünmeye çalışalım. Bir konuda fazla inat etmek yüzünden parasal sıkıntılar yaşayabiliriz. Neyse ki, öğle sonrasında daha fazla destek ve olumlu yönde ilerleyebilecek olanaklar bulabiliriz.

 

Nelerden kaçınmalı ? Hafta sonu yaklaşırken, hayatın güzel yönlerine de zaman ayırmak için uygun koşullar var. Ay Boğa burcunda ilerlerken zevkler, keyifler ve mutluluk getirebilecek deneyimlere de açığız. Bugün aşkta ve sosyal konularda daha aktif davranabiliriz. Haftayı daha olumlu bir hava bitirmek için güzel nedenler de var.

 

Maya takviminde bugün

 Galaktik ton 7/Tavşan    Enerjimizi dağıtmamaya bakalım.  Güneş enerjisini getiren Tavşan ise aynı anda birden fazla iş yapabilmeyi ve üretkenliği temsil eder. Zihinsel açıdan çok canlı bir gündeyiz ancak oradan oraya atlayabiliriz.  İlişkilerimizde daha az önyargılı olmaya gayret etmeliyiz.

 

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
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