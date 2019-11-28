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29.11.2019 - 00:00 |

Sabah saatlerinde dikkat

Günün erken saatlerinde bizi yorabilecek koşullar olabilir.

Sabah saatlerinde dikkat

Bugün ne yapılabilir? Günün erken saatlerinde bizi yorabilecek koşullar olabilir. Bu saatlerde duygusal açıdan kendimizi daha yorgun ve huzursuz hissedebiliriz. Yolculuklarda da bazı pürüzler gündeme gelebilir. İşe yönelik uğraşlar ve sorumluluklar ağır basarken, hafta sonuna daha gerçekçi bir tutumla hazırlanıyoruz.

Nelerden kaçınmalı? Merkür ve Satürn arasındaki uyumu uzun vadeli düşünmenin ve ekonomi yapmanın gerekli olduğunu göstermekte. Bugün pişmanlıklar gündeme gelebilir. Ailemize ya da sevdiklerimize yönelik konularda kendimizi yetersiz ya da sıkıntıda hissedebiliriz. Yine de akşam saatlerinde daha olumlu bir atmosfer saklı. 

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 3/Jaguar   Detaylardan çok şey çıkarabiliriz. Bugün aynı zamanda bizim için hassas ve hatta gizli olan konuların gündeme geldiğini göreceğiz. Mahremiyet önemli bir unsur haline gelebilir. Olayları daha karmaşık hale getirmemeliyiz.

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
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Bugün

Yeni ufuklara açılmaktan heyecan duyacağınız imkanlar var. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Akademik konularla ilgilenebilirsiniz. Yolculuk yapmak için yeni planlar yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızla yapacağınız programlar size keyif verecektir. Akşamüstü saatlerinde yaşayacağınız kafa karışıklığına dikkat edin.Devamını Oku

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Bugün

Endişe duyduğunuz konular gün yüzüne çıkabilir. Bugün yabancılarla ilgili konular sizi krize sokabilir. Finansal konularınızla ilgilenirken daha dikkatli olmalısınız. Duygusal yönden bağlayıcı konular söz konusu olabilir. İşle ilgili değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Akşam saatlerinde hata yapma riskiniz daha fazla olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Eşinizle birlikte yolculuklar planlayabilirsiniz. Bugün evrensel konularla ilgilenmek ve bu konular hakkında konuşmak isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerinde denge ve uyum arayışı içinde olmak size iyi gelecek. Sabah saatlerinde işlerinizle ilgili dalgalanmalar olabilir. Fazladan almanız gereken sorumluluklar olabilir. Akşam saatleri duygu karmaşası yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Çalışma hayatınızdaki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir.  Hareketli bir gündesiniz. Yetiştirmeye çalıştığınız sorumluluklarınız gün içinde sizi krize sokabilir. İşte beraber olduğunuz kişilerle ilişkileriniz de dalgalanmalar yaşanabilir. Öğleden sonra tepkilerinizde dikkatli olmanız gereken zamanlar olabilir. İşlerinizde hata yapmamaya özen gösterin.Devamını Oku

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Bugün

Bugün keyif aldığınız konularla ilgilenecek zaman bulabilirsiniz. Hobilerinizle ilgilenmek size çok iyi gelecektir. Kendinizi geliştirmek için hareket halinde olabilir, yolculuklara çıkmak için planlar yapabilirsiniz. Düşüncelerinizi paylaşmak için arkadaşlarınızla buluşabilirsiniz. Akşam saatlerinde fikirlerinizi netleştirmekte zorlanabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Sabah saatlerinde ailenizle ilgili sorumluluklar alma durumunda kalabilirsiniz. Bu durum iş hayatınızda aksaklıklara neden olabilir. Planlarınızda değişiklikler yapmak zorunda kalabilirsiniz. Hareketli bir gündesiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. İş hayatınızda verilmesi gereken konuları geç saatlere bırakmamaya özen gösterin.Devamını Oku

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Bugün

İş hayatında hareketli zamanlar yaşayabilirsiniz. Yakın çevreniz ile haberleşmeleriniz fazla olabilir. Kendi düşüncelerinizi yaymak isteyeceğiniz ve inandığınız şeyleri savunacağınız bir gündesiniz. Bugün yapacağınız sözleşmeleri geç saatlere bırakmamaya çalışın. Dedikodulara fazla kulak asmadan işlerinizle ilgilenmelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Maddi kaynaklarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Yapmak istediğiniz tatiller için tahmininizden daha çok parayı gözden çıkarmak isteyebilirsiniz. İşlerinizde başkalarından destek almak size iyi gelecektir. Kişisel yeteneklerinizi kullanacağınız olaylar yaşayabilirsiniz. Akşam saatlerinde kendinizi duygularınızın içinde boğulmuş hissedebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Hareketli bir gündesiniz. Sabah saatlerinizde işlerinizle ilgili yeni sorumluluklar alacağınız zamanlar olacaktır. İşlerinizi akşam saatlerine bırakmamaya çalışın. Kafa karışıklığından dolayı hata yapma riskiniz fazla olabilir. Gün içinde kişisel açıdan önem verdiğiniz konular gündeminizi etkileyebilir. Beslenmenize dikkat etmelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Etrafınızda bilemediğiniz konularla ilgilenmek durumunda kalacağınız bir gündesiniz. Olayların nedenlerini görmekte zorlanabilirsiniz. Sabah saatlerinde işlerinizle ilgili değişiklikler yaşayabilirsiniz. Günlük planlarınızı tekrar organize etmeniz gerekebilir. Akşam saatlerinde yaşadığınız olayların etkisiyle duygu yoğunluğu içine girebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Arkadaş gruplarınızla ilgili gelişmeler planlarınızı değiştirebilir. Yeni yolculuklar düşünebilirsiniz. Yeni insanlarla tanışmak, geleceğiniz için yeni ümitler doğmasına yardımcı olabilir. İşle ilgili sorumluluklarınız artabilir. Endişelenmeyin, bu konuda başkalarından destek alabileceksiniz. Akşam saatlerinde hatalar çoğalabilir, dikkatli olun.Devamını Oku

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Bugün

Bugün iş hayatında kısmetlerin olduğu bir gündesiniz. Etrafınızdaki insanlarla düşüncelerinizi paylaşmak için güçlü bir istek duyabilirsiniz. Sabah saatlerinde planlarınızda değişiklikler olabilir. İş hayatınızda yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Akşam saatlerinde düşüncelerinizin yoğunluğu, kafa karışıklığına neden olabilir.Devamını Oku

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