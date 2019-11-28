Sabah saatlerinde dikkat

Bugün ne yapılabilir? Günün erken saatlerinde bizi yorabilecek koşullar olabilir. Bu saatlerde duygusal açıdan kendimizi daha yorgun ve huzursuz hissedebiliriz. Yolculuklarda da bazı pürüzler gündeme gelebilir. İşe yönelik uğraşlar ve sorumluluklar ağır basarken, hafta sonuna daha gerçekçi bir tutumla hazırlanıyoruz.

Nelerden kaçınmalı? Merkür ve Satürn arasındaki uyumu uzun vadeli düşünmenin ve ekonomi yapmanın gerekli olduğunu göstermekte. Bugün pişmanlıklar gündeme gelebilir. Ailemize ya da sevdiklerimize yönelik konularda kendimizi yetersiz ya da sıkıntıda hissedebiliriz. Yine de akşam saatlerinde daha olumlu bir atmosfer saklı.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 3/Jaguar Detaylardan çok şey çıkarabiliriz. Bugün aynı zamanda bizim için hassas ve hatta gizli olan konuların gündeme geldiğini göreceğiz. Mahremiyet önemli bir unsur haline gelebilir. Olayları daha karmaşık hale getirmemeliyiz.