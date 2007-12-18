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    HaberlerEtkinlikSabancı ödülleri verildi
    18.12.2007 - 00:00 |

    Sabancı ödülleri verildi

    Resim, heykel ve geleneksel Türk el sanatları alanlarında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nce(MSGSÜ) düzenlenen 'Sakıp Sabancı Ödülleri’ dün sahiplerini buldu.

    İSTANBUL Milliyet

    Üniversitenin Oditoryumu’nda düzenlenen ödül törenine Rektör Prof. Rahmi Aksungur’un yanı sıra merhum Sakıp Sabancı’nın eşi Türkan Sabancı da katıldı. Sabancı’yı sadece kendisinin değil, tüm Türkiye’nin özlediğine inandığını söyleyen Türkan Sabancı, Resim, Heykel ve Geleneksel Türk El Sanatları bölümlerinden ilk üçe giren mezunlara ödüllerini verdi. Dereceye giren birinciler 40, ikinciler 25 ve üçüncüler de 15’er adet Cumhuriyet altını değerinde nakit parayla ödüllendirildi.
    Törenden sonra Türkan Sabancı ve Rektör Prof. Aksungur, “Fotoğraflarla Sakıp Sabancı” sergisini gezdi.

      

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