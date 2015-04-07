Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali

13, 14, 15 Nisan’da Tiyatro Adam’ın Arturo Ui’nin Önlenebilir Tırmanışı oyununda 8 oyuncu 36 farklı kişiyi dönüşümlü bir şekilde oynuyor. Müziklerin akapella ile yapıldığı, epik tiyatronun çağdaş bir yorumu olan bu oyunla seyirciyi tempolu ve alışılagelmişin dışında bir tiyatro gösterisi bekliyor.

Festivalde ağırlanan yurtdışı topluluklarından Portekiz Dobrar Mask Tiyatrosu da Goda adlı oyunu ile 16 ve 17 Nisan’da sahnede olacak. Goda, yaşlı bir kadının içinde sakladığı anılarını ortaya döküyor.



Sivas Devlet Tiyatrosu’nun 18 – 19 Nisan tarihlerinde sergileyeceği Kanlı Düğün oyunu, İspanyol yazar Federico Garcia Lorca’nın “Köy Trajedileri Üçlemesi”nin ilk oyunu. 1932’de yazılan oyun aşk, özgürlük gibi insan doğasına ait kavramların töreyle, toplumsal kurallarla çatışmasını ve bu çatışmanın neden olduğu yıkımı ele alıyor. Lorca’nın, ölüme yazgılı hayatların karanlık dünyasını şiirsel bir dille anlattığı Kanlı Düğün’de ölüm, bir dilenci kadın kılığında yazgının yolunu çizecek.



Festivalin İstanbul ayağı olan Sabancı Üniversitesi’nde ise 13 Nisan akşamı Çolpan İlhan - Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından Kafesten Bir Kuş Uçtu (Guguk Kuşu) adlı oyun sahnelenecek. Oyunda tutuklu olduğu cezaevinde çalışmaktan kurtulmak için deli taklidi yaparak güvenlik önlemlerinin az olduğu bir akıl hastanesine sevk edilen McMurphy adlı mahkûmun geçirdiği zaman konu ediliyor.



