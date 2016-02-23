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    HaberlerEtkinlikSabine Meyer Cemal Reşit Rey'de
    23.02.2016 - 12:02 | | Cenk Erdem

    Sabine Meyer Cemal Reşit Rey'de

    Klasik Müziğin dev isimlerinden klarnet sanatçısı Sabine Meyer Cemal Reşit Rey'e geliyor.

    Sabine Meyer Cemal Reşit Rey'de

    Sonsuz nefesli olarak anılan ünlü klarnet sanatçısı Sabine Meyer, 28 Şubat gecesi ünlü Modigliani Quartet ve Bruno Schneider, Dag Jensen, Knut Erik Sundquist gibi seçkin solistlerle birlikte aynı sahneyi paylaşmak üzere Cemal Reşit Rey’e geliyor.

    Klarnet solo bir enstrüman olarak hak ettiği değeri görmezken, konser sahnelerinde klarnete itibarını kazandıran isim Meyer, neredeyse çeyrek yüzyıldır, sayısız konser ve canlı yayın performanslarıyla Avrupa’nın hemen her yerinde sahneye çıkıyor.

    Meyer, 28 Şubat’ta Cemal Reşit Rey'de Modigliani Quartet ile birlikte Mozart ve Schubert eserlerinden çalıyor olacak.

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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