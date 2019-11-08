Güzellik

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSaç Bakımı HaberleriSaç dökülmesine karşı 7 çözüm
08.11.2019 - 10:38 |

Saç dökülmesine karşı 7 çözüm

Özellikle mevsim geçişlerinde sıkça karşılaşılan saç dökülmelerinin birçok sebebi olabilir. Saçlarınızın dökülmesini engellemek için bu yöntemleri uygulayın...

Saç dökülmesine karşı 7 çözüm

Mevsimsel değişiklikler, stres, demir eksikliği ve hormon bozuklukları saç dökülmesinin birçok farklı sebebinden yalnızca birkaçı. Eğer saç dökülmesi bir geçiş dönemi olarak değil de 2 ayı geçen bir süreç olarak karşımıza çıkıyor ise bunu mutlaka önemseyin ve bu konuda bir uzmana danışın. Saç dökülmesine neden olan herhangi bir sağlık sorununuz olup olmadığını öğrenmeniz bu noktada ilk ve en önemli adım.

1. Doğru tarak seçimi

Saçlarınıza uygun tarakları kullanmaya özen gösterin. Saçınızı tararken saç derinize zarar vermemesi ve saçlarınızın kolay açılmasını sağlayacak saç tarakları edinin.

2. Doğru beslenme

Protein, vitamin ve mineral yönünden zengin olan besinleri düzenli olarak tüketmeniz saç sağlığınız açısından oldukça önemli. Çünkü beslenme düzeniniz saç dökülme sorununuzu doğrudan etkiliyor.

3. Yağ bakımları

Saçlarınıza haftalık bakımlar uygulayabilirsiniz. Saç tellerinizdeki protein oranını yükselterek, saçlarınızın kuruyup kırılmamasını sağlayacak böylece koparak dökülmelerin önüne geçeceksiniz.

4. Yüksek ısıdan uzak durun

Saçlarınızı kuruturken ya da şekil verirken yüksek ısı ve şekillendiricilerden uzak durmayı ya da kullanımınızı azaltmayı deneyin.

5. Stresten uzak durun

Stres, saç dökülmesini tetikleyen en önemli faktörlerden bir tanesi. Stresten uzak durmak saç dökülmenize bir çözüm olacak.

6. Dökülme karşıtı saç ürünleri

Dermo kozmetik altyapılı ve saç dökülme karşıtı ürünleri kullanmak saçlarınızı besleyecek ve dökülmelerini önleyecek.

7. Evde uygulayabileceğiniz bir kür

Sarımsak ve soğan kürü yaparak saç diplerinize uygulayın. Bu saç diplerinizi besleyerek dökülmeleri engelleyecek.

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
daha fazla video için
Günün Kombini

Trend: Beyaz Çizme

Trend: Beyaz Çizme
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bilinmeyen konuları açığa çıkarmak için aşırı özgüven içinde olabilirsiniz. İşlerinizin tamamlanması için sabırsızlık gösterebilirsiniz. Tartışmalara girmemek için sakin kalmakta fayda var. İlişkileriniz bugün ince bir çizgide, sıkıntı yaşamamak için akışta kalmaya dikkat edin. İç sesinizi dinleyerek yaratıcılığınızı ön plana çıkarmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecekle ilgili beklentileriniz için mücadele etmek isteyebilirsiniz. Hayal ettiğiniz şeyler uğruna tüm cesaretinizi ortaya koyacağınız bir gündesiniz.  Sosyal konularla uğraşmak sizi rahatlatacaktır. İş hayatınızda destek alacağınız kişiler olabilir. İkili ilişkilerinizde bitişler yaşanabilir. Hislerinizi bir anda ortaya dökmemeye özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma arkadaşlarınıza karşı aşırı sabırsız olabilirsiniz. Tepkilerinizi göstermekten kaçınmayacağınız bir gündesiniz. Gün içinde tutkularınızın esiri olabilirsiniz. Ani gelişen tartışmalara karşı kendinizi kollamanız gerekebilir. Üstlerinizle ilgili konularda daha sakin olmaya çalışın. Aşk hayatınızda fevri tepkilerinizi kontrol etmeniz gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendi felsefenizi benimsetmek için mücadele içine girebilirsiniz. İnandığınız konularda sonuna kadar cesaret gösterdiğiniz zamanlar var. İkili ilişkilerinizde karşınızdakini kırmamaya özen göstermeniz gerekebilir. Aşk hayatınızda huzursuzluklar yaşayabilirsiniz. Gün içinde sanatsal aktivitelerle uğraşmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olun. Ortaklı para durumları gündeminizi etkileyebilir. Finansal konularda sabırsız davranabilirsiniz. Ani tepkilerden ve hızlı kararlardan kaçının. İşlerinizi halletmek için kendinizi çok zinde hissedeceğiniz bir gündesiniz. Keyif aldığınız uğraşlarınızla zamanınızı değerlendirebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sabrınızı zorlayan konulardan uzak durmanızda fayda var. İletişim noksanlığından biranda tartışmalar çıkabilir. Bugün ne kadar çok dengede kalmak isteseniz de; ikili ilişkileriniz de huzursuzluklar yaşanabilir. İş hayatınızda ise mücadele etmeniz gereken konular ön plana çıkabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgilenmeniz gerekebilir. Çalışma konularında mücadele gerektiren durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konularınızı göz ardı etmeyin. İşte beraber çalıştığınız kişilerle huzursuzluk çıkabilir.   Tutkularınızı yoğun olarak yaşadığınız zamanlar olacak. İlişkilerde bitişler olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Aşk hayatınızdaki konularınız gündeminizi etkileyebilir. Açığa çıkan sabırsızlık duygusuyla, fevri hareketlerde bulunabilirsiniz. Bu ilişkilerinizde huzursuzluğa neden olabilir. Gün boyu tepkilerinizi kontrol etmeye özen göstermelisiniz. İş hayatınızdaki mücadeleci tutumunuz sizi yorabilir. Cesaretli davranışlarınız sayesinde güzel sonuçlar elde edersiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Aile hayatınızla ilgili konular için mücadele etmeniz gerekebilir. İlişkilerinizde daha yapıcı olmaya çalışmanız sizin avantajınıza olacaktır. Gün içinde güven aradığınız durumlar söz konusu. İş hayatınızdaki olaylara karşı kendinize güvenen tutumunuzu sürdürmeye devam etmelisiniz. Sanatsal uğraşlar edinmek size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hareketli bir gün sizi bekliyor. Yazışmaların, konuşmaların, eğitimlerin olduğu hızlı bir gündesiniz. Gün içindeki bu hızlı tempo sizi sabırsızlaştırabilir. İlişkilerde huzursuzluk olabilir. İşlerde yaşanan aksamalar yüzünden kaynaklanan sıkıntıyı, olumlu bir şekilde çözme yoluna gitmelisiniz. Sizi mutlu eden olaylar, keyiflenmenizi sağlayacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Parasal konularla ilgili dalgalanmalar gündeminizi etkileyebilir. Kişisel yeteneklerinizi kullanmanız gereken işlerle uğraşabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. İş hayatınızdaki mücadele etmeniz gereken olaylarla karşılaşabilirsiniz. Cesaretiniz tüm olayların üstesinden gelmenize yardımcı olacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni başlangıçlar yapmak için kendinizde cesaret bulacağınız bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular gündeminizi etkileyebilir. Mücadele içine girdiğiniz konularda sabırsızlık hissedebilirsiniz. Küçük tartışmalara neden olan konulardan uzak durmakta fayda var. Aşk ilişkilerinizde sıkıntılı durumlar söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Ergoterapist Rabia Tuğçe Karaman
Ergoterapist Rabia Tuğçe KaramanPediatride Ergoterapi
Arzu Bıyıklıoğlu
Arzu BıyıklıoğluAşkınızda Biz Ruhu Var mı?
Betül Yergök
Betül YergökAnlamı Kalmadıysa Sil Hikayeyi
Burcu Çetinkaya
Burcu Çetinkayaİdrar Kaçırma Hakkında Her Şey
Prof. Dr. Şükrü Yazar
Prof. Dr. Şükrü YazarKök Hücre Uygulaması Nedir?
Op.Dr. Ekrem Keskin
Op.Dr. Ekrem KeskinBacak Estetiği Yöntemleri
Psikolojik Danışman Dilek Söylemez
Psikolojik Danışman Dilek Söylemezİçe mi, Dışa mı Dönüksün?
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğlu
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel KavunoğluHayatı Güzelleştirmenin Yolu!
Doç. Dr. Cem ARITÜRK
Doç. Dr. Cem ARITÜRKEn Tehlikeli 4 Damar Hastalığı
Op.Dr. Tufan Evciman
Op.Dr. Tufan EvcimanRetina Dekolmanı
En Çok İzlenen Videolar
Yediğim İçtiğim Sizin Olsun | Ağızları Sulandıran İskender TarifiYediğim İçtiğim Sizin Olsun | Ağızları Sulandıran İskender Tarifi
Endometriozisin tüp bebek tedavisine etkisi var mıdır?Endometriozisin tüp bebek tedavisine etkisi var mıdır?
Endometriozis hangi durumlarda ameliyat yapılır?Endometriozis hangi durumlarda ameliyat yapılır?
Endometriozis nedir?Endometriozis nedir?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Saç dökülmesine karşı 7 çözüm

Saç dökülmesine karşı 7 çözüm

Su kefirinin hiç bilmediğiniz faydaları

Su kefirinin hiç bilmediğiniz faydaları

Öğle sonrası daha hızlı

Öğle sonrası daha hızlı

Sabahları cilt bakım rutini nasıl olmalı?

Sabahları cilt bakım rutini nasıl olmalı?

Sıradaki Haber