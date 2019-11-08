Saç dökülmesine karşı 7 çözüm

Mevsimsel değişiklikler, stres, demir eksikliği ve hormon bozuklukları saç dökülmesinin birçok farklı sebebinden yalnızca birkaçı. Eğer saç dökülmesi bir geçiş dönemi olarak değil de 2 ayı geçen bir süreç olarak karşımıza çıkıyor ise bunu mutlaka önemseyin ve bu konuda bir uzmana danışın. Saç dökülmesine neden olan herhangi bir sağlık sorununuz olup olmadığını öğrenmeniz bu noktada ilk ve en önemli adım.

1. Doğru tarak seçimi

Saçlarınıza uygun tarakları kullanmaya özen gösterin. Saçınızı tararken saç derinize zarar vermemesi ve saçlarınızın kolay açılmasını sağlayacak saç tarakları edinin.

2. Doğru beslenme

Protein, vitamin ve mineral yönünden zengin olan besinleri düzenli olarak tüketmeniz saç sağlığınız açısından oldukça önemli. Çünkü beslenme düzeniniz saç dökülme sorununuzu doğrudan etkiliyor.

3. Yağ bakımları

Saçlarınıza haftalık bakımlar uygulayabilirsiniz. Saç tellerinizdeki protein oranını yükselterek, saçlarınızın kuruyup kırılmamasını sağlayacak böylece koparak dökülmelerin önüne geçeceksiniz.

4. Yüksek ısıdan uzak durun

Saçlarınızı kuruturken ya da şekil verirken yüksek ısı ve şekillendiricilerden uzak durmayı ya da kullanımınızı azaltmayı deneyin.

5. Stresten uzak durun

Stres, saç dökülmesini tetikleyen en önemli faktörlerden bir tanesi. Stresten uzak durmak saç dökülmenize bir çözüm olacak.

6. Dökülme karşıtı saç ürünleri

Dermo kozmetik altyapılı ve saç dökülme karşıtı ürünleri kullanmak saçlarınızı besleyecek ve dökülmelerini önleyecek.

7. Evde uygulayabileceğiniz bir kür

Sarımsak ve soğan kürü yaparak saç diplerinize uygulayın. Bu saç diplerinizi besleyerek dökülmeleri engelleyecek.